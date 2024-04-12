Известно, что на самом загруженном участке в городе планируют построить двухуровневую развязку.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости 4 апреля. Это необходимо для проведения комплекса соответствующих работ.
Сроки начала реализации проекта и стоимость работ еще неизвестны.
Ранее стало известно, когда достроят развязку на Змеиногорском тракте, которая должна разгрузить город от заторов.
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