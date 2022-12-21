21 декабря
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Жизнь

«Нойте, кричите, плачьте». Барнаульский психолог объяснил, как не впасть в уныние после сложного 2022-го

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как не впасть в отчаяние, если год не задался. А если впал, как взбодриться?». Вот что он ответил.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Предоставлено altapress.ru

Отчаяние — это не плохо

Чувство отчаяния, само по себе, вовсе не катастрофично, уверен наш эксперт.

Максим Панов,
психолог:

Мысли по типу: «Я так больше не могу», «Это слишком тяжело», «Это не для меня» или «Я в тупике» говорят, на самом деле, не только об усталости от какой-то ситуации в жизни. Но еще и о том, что человек готов что-то менять в жизни.

Таким образом, из отчаяния и кризиса можно перейти к новому этапу — переменам в жизни. Поэтому уныние — не всегда индикатор негатива.

Психолог Максим Панов.
Психолог Максим Панов.
Предоставлено altapress.ru.

Как справиться

Как и во многих других ситуациях, тут первый шаг — признание.

Максим Панов,
психолог:

Обозначьте себе, что испытываете. И дайте время пережить эти чувства. Нойте, плачьте, кричите, бейте подушки. Сначала нужно признать и пережить эмоции. А потом действовать в направлении изменений.

Шаг второй — эмоциональная и физическая поддержка. Нужно взять курс на заботу о себе любимом.

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Предоставлено altapress.ru

Максим Панов,
психолог:

Попробуйте заняться спортом: бег или бассейн отлично подойдут. Если физические нагрузки — не по вашей части, можно просто попробовать что-то новое и приятное: баня, Spa-салон. В общем, порадуйте себя.

Финал — разработка плана. Спикер советует: «Начинайте с реальных и небольших шагов к переменам. Мол, вот это точно я могу изменить — и действую постепенно».

Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Новогодние игрушки в магазинах Барнаула
Предоставлено altapress.ru

О психологе

Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

Задать свой вопрос Максиму Панову можно на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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