В сериале Анастасия исполнила роль судьи, чье решение о тюремном заключении преступника приводит к его желанию отомстить ей после освобождения. Это станет последней ролью актрисы на экране.

Режиссер-постановщик Владимир Нахабцев также отметил, что это не первый их совместный проект с Анастасией, и он всегда на высшем уровне оценивал преданность и талант актрисы.

Актриса появится в нескольких сериях. Премьера состоится 24 июня.

Ранее сообщалось о том, кто пришел на прощание и похороны Анастасии Заворотнюк.

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