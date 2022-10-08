О чем стоит помнить на Сергея Капустника. Приметы и традиции 8 октября

Традиции Сергея Капустника
Не трудно догадаться, почему этот день прозвали Капустником — из-за заготовок квашеной капусты на зиму. Она отлично сохраняла витамины и была желанной закуской к столу.
Капусту солили с первыми заморозками, чтобы она не закисла. А квасили ее традиционно в деревянных бочках.
Также в этот день резали кур для себя и на продажу. Сергей Радонежский считался их хранителем. Потому ему молились о благополучии домашней птицы. А также об успехах в учебе, суде, исцелении от болезней, усмирении гордыни.
Что нельзя делать 8 октября
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Запрещено свою гордыню и высокомерие, иначе это может обернуться проблемами со здоровьем в будущем.
- Не стоит поднимать найденные вещи.
- Воздержитесь от нецензурной брани, а также ссор и споров.
Приметы Сергея Курятника
- Первый сухой снег сулит хорошее лето.
- Северный ветер — к холодной зиме, а южный — к теплой.
- Береза ещё не облетела от листвы — снег будет запоздалый.
- Человек, родившийся 8 октября, будет домовит.
- Если незамужняя девушка разбила зеркало, то скоро выйдет замуж.