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Жизнь

О чем стоит помнить на Сергея Капустника. Приметы и традиции 8 октября

8 октября по народно-православному календарю наступал Сергей Капустник или Сергей Курятник. Православная церковь вспоминает величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Традиции Сергея Капустника

Не трудно догадаться, почему этот день прозвали Капустником — из-за заготовок квашеной капусты на зиму. Она отлично сохраняла витамины и была желанной закуской к столу.

Капусту солили с первыми заморозками, чтобы она не закисла. А квасили ее традиционно в деревянных бочках.

Также в этот день резали кур для себя и на продажу. Сергей Радонежский считался их хранителем. Потому ему молились о благополучии домашней птицы. А также об успехах в учебе, суде, исцелении от болезней, усмирении гордыни.

Что нельзя делать 8 октября

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Запрещено свою гордыню и высокомерие, иначе это может обернуться проблемами со здоровьем в будущем.
  • Не стоит поднимать найденные вещи.
  • Воздержитесь от нецензурной брани, а также ссор и споров.

Приметы Сергея Курятника

  • Первый сухой снег сулит хорошее лето.
  • Северный ветер — к холодной зиме, а южный — к теплой.
  • Береза ещё не облетела от листвы — снег будет запоздалый.
  • Человек, родившийся 8 октября, будет домовит.
  • Если незамужняя девушка разбила зеркало, то скоро выйдет замуж.
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