О чем стоит помнить на Сергея Капустника. Приметы и традиции 8 октября

8 октября по народно-православному календарю наступал Сергей Капустник или Сергей Курятник. Православная церковь вспоминает величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сергея Капустника

Не трудно догадаться, почему этот день прозвали Капустником — из-за заготовок квашеной капусты на зиму. Она отлично сохраняла витамины и была желанной закуской к столу.

Капусту солили с первыми заморозками, чтобы она не закисла. А квасили ее традиционно в деревянных бочках.

Также в этот день резали кур для себя и на продажу. Сергей Радонежский считался их хранителем. Потому ему молились о благополучии домашней птицы. А также об успехах в учебе, суде, исцелении от болезней, усмирении гордыни.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Запрещено свою гордыню и высокомерие , иначе это может обернуться проблемами со здоровьем в будущем.

иначе это может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. Не стоит поднимать найденные вещи.

Воздержитесь от нецензурной брани , а также ссор и споров.

Приметы Сергея Курятника