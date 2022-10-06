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Жизнь

Как узнать о своей судьбе на Ираиду Спорную. Приметы и традиции 6 октября

Ираидин день отмечали 6 октября. По другому этот праздник еще прозвали Ираидой Спорной из-за того, что все в этот день было неоднозначно, спорно. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях 6 октября.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Традиции Ираиды Спорной

На Ираиду Спорную часто менялась погода. Потому дом утепляли и заготавливали дрова на зиму. Также хозяйки готовили наливушки — ржаная лепешка с толченой картошкой, яйцом и молоком. Особенно они нравились детям.

Считалось, что в этот день можно узнать свою судьбу и решить проблемы с финансами.

Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Да эти кувшины ставили и смотрели, из какого вода быстрее испарится. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, человека ждут денежные неурядицы.

Однако в народе также считали, что гадания на Ираиду Спорную бесполезны.

Что нельзя делать 6 октября

  • Воздержись от похвалы кому-либо, иначе человека можно сглазить.
  • Нельзя жаловаться на жизнь и вспоминать плохое — можно еще большую беду накликать.
  • Не стоит ничего планировать, иначе планы точно сорвутся.
  • А также нежелательно находиться рядом с теми, кого преследуют неудачи — а то перетянете их беды на себя.

Приметы Ираидина дня

  • Если кошка умывается левой лапкой, то это сулит плохую погоду, а правой — к хорошую.
  • Петух ночью запел — надвигается ненастье.
  • Вороны нахохлились — к осадкам.
  • Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным.
  • Закат красный — к дождю с ветром.
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