О хобби Путина рассказал его верный пресс-секретарь

«Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия», — посетовал представитель Кремля.

При любой возможности Путин «с удовольствием водит самые разные средства передвижения», — так Песков ответил на вопрос о поездке Путина на вездеходе по тайге.

«Но в силу своей должности практически президент напрочь лишен этого удовольствия», — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При любой возможности Путин «с удовольствием водит самые разные средства передвижения», — так Песков ответил на вопрос о поездке Путина на вездеходе по тайге.

В интервью «АиФ» Песков также отметил — Путин в одежде неприхотлив, за модой не следит, личного модельера у Путина нет.

Главным хобби Путина он назвал чтение и уточнил: в основном это историческая литература, мемуары и тому подобное. Также Путин выписывает и читает газеты, получает и дайджесты прессы, пишет «Росбалт».

Немецкий язык Путин поддерживает в «рабочем» состоянии, потому что смотрит телеканалы Германии. Также он несколько раз в неделю занимается английским.

Ранее у Пескова спросили, есть ли продукты, которые глава государства не переносит, и которые на стол ему никогда не положат. В пример привели легкий перекус в тайге.

В марте Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу провел выходные дни в Хакасии. Стол «украсили» колбасой, помидорчиками и огурчиками.