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Жизнь

Песков объяснил небогатый стол Путина в тайге: колбаса и помидорки с огурчиками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью «Аргументам и Фактам», какие блюда предпочитает глава государства.

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

По словам Пескова, Владимир Путин любит самые простые блюда, главное — чтобы было съедобно.

«Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

У Пескова спросили, есть ли продукты, которые глава государства не переносит, и которые на стол ему никогда не положат. В пример привели легкий перекус в тайге.

Напомним, в марте Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу провел выходные дни в Хакасии. Стол «украсили» колбасой, помидорчиками и огурчиками.

«Очень неприхотлив в еде, и совершенно точно не делает из нее культа», — отметил Песков, добавив, что он «о таких не знает» продуктах, которые Путину никогда не предложат.

Кстати, охотничьи наряды Путина для сибирской тайги эксперты оценили в 140 тысяч рублей.

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