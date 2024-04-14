Физические нагрузки необходимо внедрять только с разрешения гинеколога, сообщает Lenta.ru .

Начать заниматься спортом стоит с легких растяжек, подъема по лестнице и неспешных прогулок.

Интенсивные тренировки лучше отложить до шестой недели после родов.

Для начала стоит сделать простое упражнение: втянуть нижнюю часть живота и задержать дыхание на 5-10 секунд. Затем лежа на спине поднять таз и удержать его в таком положении около 10 секунд. Закончить тренировку нужно позой счастливого ребенка из йоги.

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