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Жизнь

О любви и милых подвигах. ТОП-10 трогательных и забавных новогодних фильмов

  1. «Отпуск по обмену»
  2. «Пережить Рождество»
  3. «Плохой Санта»
  4. «Корона на Рождество»
  5. «Привет семье!»
  6. «Дед Мороз всегда звонит… трижды!»
  7. «Один дома»
  8. «Снежный ангел»
  9. «Страна ОЗ»
  10. «О чем еще говорят мужчины»

Altapress.ru сделал подборку праздничных фильмов, за которыми можно весело провести новогодние каникулы. Можно смотреть и закусывать оливье.

1
«Отпуск по обмену»

Режиссер: Нэнси Майерс, 2006.

Новый год необязательно встречать в родных краях. Можно провести его в другом городе и даже поменяться домами с незнакомым человеком, ведь тогда жизнь наверняка изменится в лучшую сторону. Вот и героини «Отпуска по обмену» — две девушки, которые из-за постоянных измен расстались с бойфрендами — «махнулись» квартирами в Лондоне и Южной Калифорнии. Но километры — не помеха.

&quot;Отпуск по обмену&quot;, реж. Нэнси Майерс.
«Отпуск по обмену», реж. Нэнси Майерс.
Кадр из фильма.
2
«Пережить Рождество»

Режиссер: Майк Митчелл, 2004.

Сюжет мелодрамы «Пережить Рождество» — по-настоящему новогодний и теплый.
Под Новый год скучающий миллионер Дрю Лэтэм (его роль исполняет Бен Аффлек) решил купить себе… Семью. Он приезжает в старый дом своего детства и встречает любовь всей жизни.
Кстати, изначально сценарий фильма не был доработан, поэтому во время съемок актеры горячо спорили, как обыграть самые трогательные моменты.

&quot;Пережить Рождество&quot;, реж. Майк Митчелл.
«Пережить Рождество», реж. Майк Митчелл.
Кадр из фильма.
3
«Плохой Санта»

Режиссер: Терри Цвигофф, 2003.

Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе с напарником грабит очередной «ни в чем не повинный» универмаг.
Изощренный преступник — злостный пропойца и дамский угодник, который был не единожды женат. И еще он отсидел в тюрьме.
Но все же Санта начинает творить большие чудеса. А все потому, что нашелся мальчуган, который искренне в него поверил.

&quot;Плохой Санта&quot;, реж. Терри Цвигофф.
«Плохой Санта», реж. Терри Цвигофф.
Кадр из фильма.
4
«Корона на Рождество»

Режиссер: Алекс Замм, 2015.

Элли — бывшая горничная в шикарном отеле Нью-Йорка. После увольнения с работы она с неохотой соглашается стать гувернанткой для девушки из влиятельной европейской семьи, живущей в роскошном замке.

&quot;Корона на Рождество&quot;, реж. Алекс Замм.
«Корона на Рождество», реж. Алекс Замм.
Кадр из фильма.
5
«Привет семье!»

Режиссер: Томас Безуча, 2005.

Фильм «Привет семье!» вышел на экраны со слоганом «Почувствуй любовь». В нем Сара Джессика Паркер играет робкую невесту, которая под Рождество попадает в дом к будущим свекрови и свекру. Ситуация сложная: вокруг много придирчивых родственников, в том числе братьев и сестер жениха. Но стойкая героиня выдерживает все колкости, и затянувшееся недопонимание разрешает один забавный случай.

&quot;Привет семье!&quot;, реж. Томас Безуча.
«Привет семье!», реж. Томас Безуча.
Кадр из фильма.
6
«Дед Мороз всегда звонит… трижды!»

Режиссер: Константин Статский, 2011.

«Дед Мороз всегда звонит… трижды!» — житейская комедия, снятая в России. В ней звезда советского кино Татьяна Васильева сыграла классическую тещу, которая органично вписалась в предновогодние хлопоты. А они, по иронии судьбы, не обошлись без комических казусов и драмы.
Кстати, в картине также снимались Максим Виторган, Камиль Ларин, Андрей Фролов и Михаил Трухин.

&quot;Дед Мороз всегда звонит... трижды!&quot;, реж. Константин Статский.
«Дед Мороз всегда звонит… трижды!», реж. Константин Статский.
Кадр из фильма.
7
«Один дома»

Режиссер: Крис Коламбус, 1990.

«Один дома» — легенда новогоднего кинематографа.
По сюжету, американское семейство отправляется из Чикаго в Европу. В спешке родители забывают дома сына Кевина. Однако мальчик не растерялся и, проявив чудеса сноровки, обескуражил бестолковых грабителей. С ними же он безжалостно расправляется и во второй части культового фильма — «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

&quot;Один дома&quot;, реж. Крис Коламбус.
«Один дома», реж. Крис Коламбус.
Кадр из фильма.
8
«Снежный ангел»

Режиссер: Александр Карпиловский, 2007.

Одинокая девушка каждый год уезжает на Новый год в Санкт-Петербург — чтобы не встречать праздник с подругами, которые пытаются выдать ее замуж. Но однажды она нарушает многолетний ритуал и, таким образом, кардинально меняет судьбу.

&quot;Снежный ангел&quot;, реж. Андрей Карпиловский.
«Снежный ангел», реж. Андрей Карпиловский.
Кадр из фильма.
9
«Страна ОЗ»

Режиссер: Василий Сигарев, 2015.

В России полным ходом суетятся к Новому году. В квартирах уже наряжены елки, праздничные столы уставлены салатами и шампанским, а дети зубрят стихи для Деда Мороза.
В Екатеринбурге время близится к вечеру: люди делают последние приготовления, а Лена Шабадинова все еще работает в маленьком киоске. Она хочет успеть домой до боя курантов, но праздник преподносит ей неожиданные сюрпризы.

&quot;Страна ОЗ&quot;, реж. Василий Сигарев.
«Страна ОЗ», реж. Василий Сигарев.
Кадр из фильма.
10
«О чем еще говорят мужчины»

Режиссер: Дмитрий Дьяченко, 2011.

Оказывается, даже зрелые мужчины — в душе шкодливые и трусливые мальчишки. Они бегают от жен к любовницам и обратно, врут одним и задабривают других, боятся здоровых пацанов и готовы «дать на лапу» полиции, чтобы избежать наказания.
А за рюмкой спиртного «представители сильного пола» обсуждают глобальный кризис.

&quot;О чем еще говорят мужчины&quot;, реж. Дмитрий Дьяченко.
«О чем еще говорят мужчины», реж. Дмитрий Дьяченко.
Кадр из фильма.
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