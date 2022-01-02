О любви и милых подвигах. ТОП-10 трогательных и забавных новогодних фильмов

3

«Плохой Санта»

Режиссер: Терри Цвигофф, 2003.

Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе с напарником грабит очередной «ни в чем не повинный» универмаг.

Изощренный преступник — злостный пропойца и дамский угодник, который был не единожды женат. И еще он отсидел в тюрьме.

Но все же Санта начинает творить большие чудеса. А все потому, что нашелся мальчуган, который искренне в него поверил.