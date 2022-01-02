О любви и милых подвигах. ТОП-10 трогательных и забавных новогодних фильмов

Режиссер: Нэнси Майерс, 2006.
Новый год необязательно встречать в родных краях. Можно провести его в другом городе и даже поменяться домами с незнакомым человеком, ведь тогда жизнь наверняка изменится в лучшую сторону. Вот и героини «Отпуска по обмену» — две девушки, которые из-за постоянных измен расстались с бойфрендами — «махнулись» квартирами в Лондоне и Южной Калифорнии. Но километры — не помеха.
Режиссер: Майк Митчелл, 2004.
Сюжет мелодрамы «Пережить Рождество» — по-настоящему новогодний и теплый.
Под Новый год скучающий миллионер Дрю Лэтэм (его роль исполняет Бен Аффлек) решил купить себе… Семью. Он приезжает в старый дом своего детства и встречает любовь всей жизни.
Кстати, изначально сценарий фильма не был доработан, поэтому во время съемок актеры горячо спорили, как обыграть самые трогательные моменты.
Режиссер: Терри Цвигофф, 2003.
Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе с напарником грабит очередной «ни в чем не повинный» универмаг.
Изощренный преступник — злостный пропойца и дамский угодник, который был не единожды женат. И еще он отсидел в тюрьме.
Но все же Санта начинает творить большие чудеса. А все потому, что нашелся мальчуган, который искренне в него поверил.
Режиссер: Алекс Замм, 2015.
Элли — бывшая горничная в шикарном отеле Нью-Йорка. После увольнения с работы она с неохотой соглашается стать гувернанткой для девушки из влиятельной европейской семьи, живущей в роскошном замке.
Режиссер: Томас Безуча, 2005.
Фильм «Привет семье!» вышел на экраны со слоганом «Почувствуй любовь». В нем Сара Джессика Паркер играет робкую невесту, которая под Рождество попадает в дом к будущим свекрови и свекру. Ситуация сложная: вокруг много придирчивых родственников, в том числе братьев и сестер жениха. Но стойкая героиня выдерживает все колкости, и затянувшееся недопонимание разрешает один забавный случай.
Режиссер: Константин Статский, 2011.
«Дед Мороз всегда звонит… трижды!» — житейская комедия, снятая в России. В ней звезда советского кино Татьяна Васильева сыграла классическую тещу, которая органично вписалась в предновогодние хлопоты. А они, по иронии судьбы, не обошлись без комических казусов и драмы.
Кстати, в картине также снимались Максим Виторган, Камиль Ларин, Андрей Фролов и Михаил Трухин.
Режиссер: Крис Коламбус, 1990.
«Один дома» — легенда новогоднего кинематографа.
По сюжету, американское семейство отправляется из Чикаго в Европу. В спешке родители забывают дома сына Кевина. Однако мальчик не растерялся и, проявив чудеса сноровки, обескуражил бестолковых грабителей. С ними же он безжалостно расправляется и во второй части культового фильма — «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».
Режиссер: Александр Карпиловский, 2007.
Одинокая девушка каждый год уезжает на Новый год в Санкт-Петербург — чтобы не встречать праздник с подругами, которые пытаются выдать ее замуж. Но однажды она нарушает многолетний ритуал и, таким образом, кардинально меняет судьбу.
Режиссер: Василий Сигарев, 2015.
В России полным ходом суетятся к Новому году. В квартирах уже наряжены елки, праздничные столы уставлены салатами и шампанским, а дети зубрят стихи для Деда Мороза.
В Екатеринбурге время близится к вечеру: люди делают последние приготовления, а Лена Шабадинова все еще работает в маленьком киоске. Она хочет успеть домой до боя курантов, но праздник преподносит ей неожиданные сюрпризы.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко, 2011.
Оказывается, даже зрелые мужчины — в душе шкодливые и трусливые мальчишки. Они бегают от жен к любовницам и обратно, врут одним и задабривают других, боятся здоровых пацанов и готовы «дать на лапу» полиции, чтобы избежать наказания.
А за рюмкой спиртного «представители сильного пола» обсуждают глобальный кризис.