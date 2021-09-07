Хулиган Бебель. 10 культовых фильмов, прославивших Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни. Altapress.ru вспоминает лучшие фильмы с участием улыбчивого и артистичного хулигана.

«На последнем дыхании»

Режиссер: Жан-Люк Годар, 1960.

Мишель Пуакар, чью роль исполнил Бельмондо, — настоящий прожигатель жизни. Он зарабатывает кражами дорогих машин и никогда не задумывается о последствиях своих криминальных выходок. Делает, что хочет, ни на кого не рассчитывая и ни с кем не считаясь. Вероятно, потому что молод и самонадеян.

Но однажды по дороге в Париж Мишель убивает полицейского, чтобы избежать расспросов. С этой минуты жизнь героя «тонет» в неприятностях.

«Безумный Пьеро»

Режиссер: Жан-Люк Годар, 1965.

Фердинанд Грифон (Жан-Поль Бельмондо) с няней его ребенка Марианной сбегают из дома и едут к морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами. Герой оставляет позади богатую жену, а она — неприятности, связанные с бандитами. Преследуемые полицией, Грифон и Марианна сжигают автомобиль, а вместе с ним деньги мафии, и скрываются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман кончается.

Фердинанд Грифон и Марианна. Кадр из фильма «Безумный Пьеро».

«Горит ли Париж?»

Режиссер: Рене Клеман, 1966.

Гитлер издаёт чудовищный приказ о минировании Парижа и поручает генералу фон Хольтицу стереть город с лица земли. Генерал Леклерк с будущим премьер-министром Франции Шабаном-Дельмасом должны сделать всё, чтобы спасти родину от уничтожения.

Бельмондо в фильме играет еще одного борца с фашизмом — Ива Моранда по прозвищу «Пьерлот».

Жан-Поль Бельмондо , французский актер театра и кино. AFP.

«Вор»

Режиссер: Луи Маль, 1967.

Жорж Рандаль, аристократ по происхождению, становится вором после того, как воспитывавший его дядя присвоил себе его наследство. Но даже встав из мести на путь воровства, он не утрачивает благородства и, наоборот, превращается в этакого Робина Гуда своего времени.

Жан-Поль Бельмондо. СС0

«Сирена с «Миссисипи»

Режиссер: Франсуа Трюффо, 1969.

Состоятельный плантатор Луи Маэ приглашает невесту, найденную по переписке, в далекую французскую колонию. Через 4 месяца после свадьбы женщина исчезает, прихватив большую часть частью богатств Луи. Герой нанимает частного сыщика, чтобы найти супругу.

Жан-Поль Бельмондо в роли Луи Маэ. Кадр из фильма «Сирена с «Миссисипи».

«Борсалино»

Режиссер: Жак Дере, 1970.

«Борсалино» — гангстерский фильм с участием Алена Делона и Жана-Поля Бельмондо.

Действие происходит в Марселе в 1930-х годах. Два хулигана — Франсуа Капелла и Рок Сиффреди — пытаются контролировать нелегальный бизнес. После короткой драки из-за «ночной бабочки» они становятся верными друзьями.

«Великолепный»

Режиссер: Филипп де Брока, 1973.

Франсуа Мерлен пишет криминальные рассказы. Как по часам, он каждый месяц выдает новый роман для редактора Шаррона. Каждая история рассказывает об одном и том же герое — Бобе Сен-Клере, влиятельном и лихом секретном агенте.

Жан-Поль Бельмондо. Кадр из фильма «Великолепный».

«Профессионал»

Режиссер: Жорж Лотнер, 1981.

Убить президента африканской республики — такое задание получил секретный агент Жослен Бомон. Внезапно политика меняется, и французское правительство сдает героя африканским властям. Сбежав с каторги, волк-одиночка возвращается на родину с одной целью: довести задание до конца. А чернокожий лидер как раз приезжает во Францию.

Жан-Поль Бельмондо. Кадр из фильма «Профессионал».

«Ас из асов»

Режиссер: Жерар Ури, 1982.

Джо Кавалье, летчик-ас Первой мировой войны, бывший боксер и тренер сборной Франции по боксу, отправляется на Олимпиаду 1936 года в Берлин.

Обстоятельства складываются так, что он вынужден взять под свою защиту еврейского мальчика Симона Роземблюма и его многочисленную родню. А еще судьба сталкивает Джо с очаровательной французской журналисткой…

«Человек и его собака»

Режиссер: Франсис Юстер, 2008.

74-летний Шарль оказался на улице, без работы, дома и надежды. И только собака Клапа осталась преданной своему хозяину.