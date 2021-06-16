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Стало известно, кто сыграет Надю, Женю и Галю в голливудском ремейке «Иронии судьбы»

Российский режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедии «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения», снимет в Голливуде ремейк советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
www.kinopoisk.ru

Западная лента получила название «О судьбе», пишет РИА «Новости».

Роль Нади исполнит Эмма Робертс («Оторва», «Мы-Миллеры», «Американская история ужасов»), Жени — Томас Манн («Конг: Остров черепа», «Фарго»), Гали — Мэделин Петш («Ривердэйл»).

Проект продюсирует режиссер Вайсберг вместе с Винсентом Ньюманом («Мы — Миллеры»), Владимиром Кошелевым и Мариной Беспаловой. Сценаристом выбрали Тиффани Полсен, которая работала над комедией «Пара на праздники».

Американская история расскажет о том, как мужчина и женщина случайно встретились в новогоднюю ночь и влюбились друг в друга.

Дата премьеры пока неизвестна.

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