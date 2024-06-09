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Жизнь

О причинах появления целлюлита рассказал специалист

Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что одной из причин появления целлюлита может быть неправильное питание. В частности, частое употребление сладкого и мучного.

По словам врача, целлюлит — это признак дисбаланса в организме. Его появление могут спровоцировать нарушения в работе щитовидной железы: гипотиреоз или тиреотоксикоз, а также проблемы с почками.

Чтобы избавиться от жировых отложений, нужно обратить внимание на отток желчи, посоветовала диетолог. Массажи и другие манипуляции не помогут, потому что для борьбы с целлюлитом необходимо скорректировать питание и наладить водный баланс.

Также врач порекомендовала отказаться от мучного и сладкого, сладких газированных напитков и не злоупотреблять мясом.

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