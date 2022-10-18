18 октября
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Жизнь

О риске при временной регистрации чужих людей предупредили россиян

Посторонний человек не получает права на помещение, но может совершать с жильем некоторые действия, рассказывает юрист Виктория Шакина, пишет РИА Новости.

Ключи.
Ключи.
СС0

В квартире чужие люди могут прописать несовершеннолетних детей.

В дальнейшем их выписка для собственника составит трудности.

Срок ограничения временной регистрации составляет от 90 дней до 5 лет.

Регистрация ребенка на постоянной основе возможна, даже если его родитель временно прописан в квартире.

«Подобные ситуации случаются, когда рождение ребенка пришлось на временную регистрацию матери в этой квартире. Тогда вероятность, что снятие ребенка будет возможно только через суд вполне возможна», — заключает юрист.

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