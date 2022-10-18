О риске при временной регистрации чужих людей предупредили россиян

Посторонний человек не получает права на помещение, но может совершать с жильем некоторые действия, рассказывает юрист Виктория Шакина, пишет РИА Новости.

В квартире чужие люди могут прописать несовершеннолетних детей.

В дальнейшем их выписка для собственника составит трудности.

Срок ограничения временной регистрации составляет от 90 дней до 5 лет.

Регистрация ребенка на постоянной основе возможна, даже если его родитель временно прописан в квартире.