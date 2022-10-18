О риске при временной регистрации чужих людей предупредили россиян

В квартире чужие люди могут прописать несовершеннолетних детей.
В дальнейшем их выписка для собственника составит трудности.
Срок ограничения временной регистрации составляет от 90 дней до 5 лет.
Регистрация ребенка на постоянной основе возможна, даже если его родитель временно прописан в квартире.
«Подобные ситуации случаются, когда рождение ребенка пришлось на временную регистрацию матери в этой квартире. Тогда вероятность, что снятие ребенка будет возможно только через суд вполне возможна», — заключает юрист.