Об идеальном времени для секса рассказала психолог

Британский психолог назвала идеальное время для занятий сексом, пишет The Guardian.

Она считает раннее утро лучшим временем для интимной близости. Тогда после полового контакта у обоих партнеров заметно повышается стрессоустойчивость, указывает Lenta.ru.

Еще одно преимущество утреннего секса — он провоцирует выработку гормона окситоцина. И человек чувствует удовлетворение и расслабленность одновременно с приливом энергии.

Ранее за секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции.

Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.

Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный.

Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.

Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.