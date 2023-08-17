17 августа
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Жизнь

Об идеальном времени для секса рассказала психолог

Британский психолог назвала идеальное время для занятий сексом, пишет The Guardian.

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара.
СС0

Она считает раннее утро лучшим временем для интимной близости. Тогда после полового контакта у обоих партнеров заметно повышается стрессоустойчивость, указывает Lenta.ru.

Еще одно преимущество утреннего секса — он провоцирует выработку гормона окситоцина. И человек чувствует удовлетворение и расслабленность одновременно с приливом энергии.

Ранее за секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции.

Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.

Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный.

Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.

Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.

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