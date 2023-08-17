Об идеальном времени для секса рассказала психолог

Она считает раннее утро лучшим временем для интимной близости. Тогда после полового контакта у обоих партнеров заметно повышается стрессоустойчивость, указывает Lenta.ru.
Еще одно преимущество утреннего секса — он провоцирует выработку гормона окситоцина. И человек чувствует удовлетворение и расслабленность одновременно с приливом энергии.
Ранее за секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции.
Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.
Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный.
Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.
Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.