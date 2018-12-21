«Об интимном разговор зашел»: Сергей Шнуров в стихах откликнулся на слова Путина о женитьбе

Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашёл.
Он помолвлен, как известно на России
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул — случилась дефлорация
Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча,
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал.
Стихотворение по мотивам предстоящей когда-нибудь свадьбы Путина Шнуров выложил в своем Instagram.
В стихотворении музыкант также сравнил проведение больших пресс-конференций президента с ритуалом, к которому все уже привыкли.
Напомним, в ходе пресс-конференции Путина спросили, когда он женится и на ком. Президент ответил, что как порядочный человек когда-то должен будет это сделать. Имя своей избранницы он, как всегда, не назвал.