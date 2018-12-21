«Об интимном разговор зашел»: Сергей Шнуров в стихах откликнулся на слова Путина о женитьбе

Вдруг, наш главный откровение выдал.

Об интимном разговор зашёл.

Он помолвлен, как известно на России

Факт проверенный, не папарацци я.

Про женитьбу вдруг его спросили.

Намекнул — случилась дефлорация

Зал невыразимым счастьем брызни,

В храме божьем вспыхнула свеча,

Он сказал, что рад служить отчизне,

Как порядочный жениться обещал.