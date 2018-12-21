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Жизнь
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«Об интимном разговор зашел»: Сергей Шнуров в стихах откликнулся на слова Путина о женитьбе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное прошедшей 20 декабря пресс-конференции Владимира Путина. Особое внимание музыкант уделил вопросу женитьбы президента.

Шнуров и Слепаков
Шнуров и Слепаков
youtube.com

Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашёл.
Он помолвлен, как известно на России
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул — случилась дефлорация

Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча,
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал.

Стихотворение по мотивам предстоящей когда-нибудь свадьбы Путина Шнуров выложил в своем Instagram.

В стихотворении музыкант также сравнил проведение больших пресс-конференций президента с ритуалом, к которому все уже привыкли.

Напомним, в ходе пресс-конференции Путина спросили, когда он женится и на ком. Президент ответил, что как порядочный человек когда-то должен будет это сделать. Имя своей избранницы он, как всегда, не назвал.

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