Путин назвал плюсы санкций: у России растет могущество, за это ее наказывают

20 декабря во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что санкции связаны с ростом могущества России, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, наша страна все время живет под санкциями, и это связано с тем, что Россия всю свою историю наращиваем могущество.

Российская экономика, по словам президента, уже адаптировалась к санкциям, а в западных ограничениях нашей страны нет логики, это просто способ сдержать РФ, заявил Путин.

Также президент России привел в пример данные минфина США, которые признался, что что падение ВВП России на 2,5 процента в 2015 году связано с санкциями не более чем на треть, рассказал Путин. По его мнению, «даже трети там нет».

При этом на Западе, сказал российский президент, потеряли российский рынок, упало количество рабочих мест. В России безработица 4,8 процента, а в ЕС, в Испании, например, 15 процентов.

По мнению Владимира Путина, у санкций есть и плюсы: они заставили включить мозги по многим направлениям. Объемы продаж на внешний рынок увеличились. Улучшается ситуация в АПК, автомобилестроении, сказал глава государства.