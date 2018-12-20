«Письмо Деду Морозу для взрослых»: в соцсетях обсуждают пресс-конференцию Владимира Путина

Вызывайте ОМОН pic.twitter.com/2gzmgZ3ONX— Лентач (@oldLentach) 20 декабря 2018 г.
— Владимир Владимирович, а что со свалками делать будет?— Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) 20 декабря 2018 г.
—Вы знаете, в тихом океане есть целые острова мусора...
Какой там адочек, однако :-) pic.twitter.com/IGtJ8TBMku— Рустем Адагамов (@adagamov) 20 декабря 2018 г.
Судя по содержанию большинства вопросов, пресс-конференция Путина, это письмо деду морозу для взрослых... чисто джинн из лампы, которую может потереть далеко не каждый... #путин #прессконференция #вопроспутину— Цикака ПСС (@kosh_immortal) 20 декабря 2018 г.
госпади,самая веселая передача на свете.я даже уроки забросила,которые уже должны были быть давно сданы. #прессконференция— ghffn (@kogdanetnikogo) 20 декабря 2018 г.
Путина из зала поздравили с Днём контрразведки. Он ответил: «Спасибо, вас тоже» pic.twitter.com/ROJr09hUdJ— RT на русском (@RT_russian) 20 декабря 2018 г.
Дали слово британским журналистам pic.twitter.com/q7p6lUjZIw— Лентач (@oldLentach) 20 декабря 2018 г.