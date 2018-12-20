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«Письмо Деду Морозу для взрослых»: в соцсетях обсуждают пресс-конференцию Владимира Путина

В социальных сетях активно обсуждают и комментируют большую пресс-конференцию Владимира Путина 20 декабря, на которую аккредитовано 1702 журналиста.

Комментарий о пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря
Комментарий о пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря
Скрин с Telegram-канала "Незыгарь"
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