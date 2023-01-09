Подрос: стал известен размер маткапитала в 2023 году

В связи с повышением МРОТ вырастет размер привязанных к нему материнского капитала, выплат по уходу за ребенком и декретных, сообщает агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам специалиста, материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 65 тыс. рублей., до 589,5 тыс. рублей.

Выплата на второго ребенка вырастет на 86 тыс. рублей., до 779 тыс. рублей.

Если ранее семья уже оформляла материнский капитал на первенца, то размер социальной выплаты составит 189,5 тыс. рублей. При рождении ребенка единовременное пособие составит 23 тыс. 11 рублей.

Младенец. Ребенок. СС0

Также увеличится и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7 тыс. 677 рублей до 8 тыс. 630 рублей, но не более 33 тыс. 281 рублей.

Эксперт объясняет, что пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители. Размер выплаты также может быть увеличен на размер районного коэффициента.

Выплаты по больничному листу продолжительностью 140 дней также увеличатся и составят 383 тыс. 179 рублей.

Женщина. Маска. Болезнь. unsplash.com

Как заключает экономист, в случае сложностей при родах и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 тыс. 970 рублей., а за 194 дня — до 530 тыс. 976 рублей.

Ранее жители Алтайского края кинулись оформлять новое социальное пособие.