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Жизнь

Обелиск павшим воинам закрыли баннером с рекламой мяса в Новороссийске

В Новороссийске — городе с героическим прошлым — обелиск закрыли рекламным билбордом, сообщает «Наша газета Новороссийск».

Обелиск павшим воинам закрыли баннером с рекламой мяса.
Обелиск павшим воинам закрыли баннером с рекламой мяса.
ngnovoros.ru.

Обелиск расположен в тридцати метрах от памятника «Матрос с гранатой».

Как рассказал местный житель, показавший на видео билборд с рекламой мяса, на этом самом месте погибло большое количество советских воинов.

«Передний край обороны Малой Земли проходил по оврагу и небольшой речке, которая тянулась из ущелья (пересечение нынешних улиц Корницкого и Черняховского). Овраг на несколько месяцев стал естественной границей обороны плацдарма. По заявлению старожилов именно этот овраг был местом гибели огромного числа советских воинов, отдавших жизнь за Мир и Победу, наше с вами светлое будущее. В память об этих жертвах установлен небольшой обелиск с красной звездой. Но сегодня его довольно трудно заметить», — разъяснил мужчина.


Местные жители отметили, что власти Новороссийска говорят о патриотизме и даже украсили девятиэтажный дом портретом дважды героя Советского Союза Ивана Черняховского.

При этом, поблизости от огромного портрета (запечатлен на видео), чиновники согласовали установку баннера возле обелиска — памяти павшим героям Великой Отечественной войны.

В администрации Новороссийска заявили, что билборд установлен на законных основаниях и будет закрывать обелиск до конца 2023 года.

«Рекламный щит установлен в 2002 году в соответствии с требованиями Федерального закона „О рекламе“. В настоящее время указанная рекламная конструкция установлена на законных основаниях — владелец рекламного щита имеет действующее разрешение на установку и эксплуатацию. Срок действия разрешения до декабря 2023 года», — пояснили власти.

Ранее в Рубцовске с «презрением к памяти советских солдат» повредили обелиск «Журавли».

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