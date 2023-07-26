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Жизнь

Обещания премьер-министра и несостоявшийся приговор. Что произошло на Алтае 26 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Республику Алтай на совещание по туризму. Там он лично встретился с Виктором Томенко и пообещал, что федеральные власти выделят Алтайскому краю 200 млн рублей на улучшение качества воды.
  • На трассе «Бийск — Новокузнецк» перевернулся пассажирский автобус. Восемь человек пострадали.
  • Барнаульцу Константину Падуну, который задушил свою бывшую жену и спрятал тело на крыше, не стали выносить приговор. Суд вернул дело в прокуратуру.
  • Cиноптики предупредили, что дожди, грозы и град продержатся в Алтайском крае до 29 июля.
  • Птенцы редкого черного аиста, которых так берегли в алтайском заказнике «Обской», стали жертвой хищного орлана-белохвоста.
  • Барнаульский эндокринолог Инна Вейцман рассказала, как правильно есть арбузы и дыни, в каком количестве, а кому вообще не стоит.
  • Впервые за десятилетие театр драмы имени Шукшина готовится открыть новый сезон с главным режиссером. Им стал Георгий Цнобиладзе.
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