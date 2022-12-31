31 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Объявлены рабочими днями новогодние каникулы для барнаульских дорожников

Во время новогодних праздников в Барнауле прогнозируются ежедневные снегопады.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Поэтому для всех подразделений «Автодорстроя», занятых в уборке городских дорог, праздничные дни с 31 декабря по 8 января объявлены рабочими.

Во время сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники, говорится в сообщении мэрии.

Предусмотрена спецтехника и аварийные бригады для очистки дорожного полотна в случае порывов на коммунальных сетях.

Скверы и парки будут также ежедневно убирать.

Ранее дорожники жаловались на парковщиков, которые мешали чистить снег в Барнауле.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость