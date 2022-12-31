Объявлены рабочими днями новогодние каникулы для барнаульских дорожников

Поэтому для всех подразделений «Автодорстроя», занятых в уборке городских дорог, праздничные дни с 31 декабря по 8 января объявлены рабочими.
Во время сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники, говорится в сообщении мэрии.
Предусмотрена спецтехника и аварийные бригады для очистки дорожного полотна в случае порывов на коммунальных сетях.
Скверы и парки будут также ежедневно убирать.
Ранее дорожники жаловались на парковщиков, которые мешали чистить снег в Барнауле.
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