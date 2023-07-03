Облепиховый сад площадью 200 га появится в Алтайском крае

Предприятие ужа давно сотрудничает с нашим регионом. В Алтайском крае даже появился логистический центр, но этого оказалось недостаточно.
Ягоду стало необходимо не только выращивать, но и закладывать. В планах также глубокая переработка облепиховой косточки и выход получившейся продукции на рынок.
Для нового сада выберут высокоурожайные сорта. У них же будет свойство, которое позволит собирать ягоду методом обрезки.
Также компания сделает морозильную камеру, которая обеспечит заморозку, обрушение и отвейку ягоды.
Планируется, что сборы ягод будут проходить один раз в два года, а урожайность составит 15 тонн с гектара.
Стоимость проекта - 204,7 млн рублей. Государство поддержит инициативу на 138 млн рублей. Создание планируется на 2023-2027 годы.
Ранее алтайское хозяйство открыло сезон сбора клубники для всех жителей края.