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Жизнь
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Обмороженный испанский велосипедист не может улететь из Магадана

Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес, едва не замерзший на трассе «Колыма», не может купить билет на рейс Магадан-Москва из-за дефицита авиабилетов, сообщает РИА Новости.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Горячий испанский парень на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма» из Магадана до Байкала на велосипеде. Испанец ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли три брата-ингуша — довезли замерзающего туриста до ближайшего населенного пункта.

На трассе «Колыма» Хосе Андрес Абьян Пахарес получил серьезные обморожения руки и нуждается в медицинском наблюдении.

«Здесь ему даже вызывали скорую помощь, обработали руку. Врачи рекомендовали и в Магадане обязательно сходить в больницу. Если бы не ребята, которые увезли его с трассы, он однозначно бы погиб. Парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы», — пояснил представитель администрации колымского города Сусуман.

Из Магадана в Москву летают четыре рейса в неделю. Билеты на регулярные авиарейсы раскуплены вплоть до 5 января, пишет kolyma.ru.

Правительство Магаданской области договорилось с «Уральскими авиалиниями» на дополнительный рейс в Екатеринбург, который начнет выполняться с марта следующего года.

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