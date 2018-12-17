Обмороженный испанский велосипедист не может улететь из Магадана

Горячий испанский парень на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма» из Магадана до Байкала на велосипеде. Испанец ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли три брата-ингуша — довезли замерзающего туриста до ближайшего населенного пункта.

На трассе «Колыма» Хосе Андрес Абьян Пахарес получил серьезные обморожения руки и нуждается в медицинском наблюдении.

«Здесь ему даже вызывали скорую помощь, обработали руку. Врачи рекомендовали и в Магадане обязательно сходить в больницу. Если бы не ребята, которые увезли его с трассы, он однозначно бы погиб. Парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы», — пояснил представитель администрации колымского города Сусуман.