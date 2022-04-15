Обнаружены данные на 20 проституток, трудившихся на разведку Украины. Осторожно: некоторые до сих пор в России

Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов, для особых поручений и диверсий, сообщает РИА «Новости» .

Документы обнаружили в здании, где располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой

По словам сотрудника российского силового ведомства, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб.

«Этот источник раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников. Перед вербовкой они собирали и анализировали данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», — пояснил собеседник агентства.

После этого сотрудник СВРУ представлялся фотографом, входил к девушкам в доверие и предлагал интересную личную перспективу.

Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» — это полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону.

«Чаще всего доверчивым клиенткам „фотограф“ предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с „большой перспективой“. В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», — отметил собеседник агентства.

Наименее интересным (с оперативной точки зрения) предлагали работу проститутки-информатора, а более способных обучали в закрытых учебных заведениях СВРУ.

Не исключено, что некоторые проститутки до сих пор используются для выполнения особых поручений на территории России.

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