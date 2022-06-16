Общественная приемная «Единой России» открылась в Ленинском районе.

Общественная приемная «Единой России» открылась 15 июня в Ленинском районе Барнаула. Партийцы будут разрабатывать проекты по развитию района, проводить прием граждан и, конечно, образовательные мероприятия.

Общественные центры «Единой России» в Барнауле — это новый формат работы партии. Он реализуется по поручению секретаря местного отделения партии, главы города Вячеслава Франка уже в трех районах города, Ленинская общественная приемная стала четвертой. С 15 июня здесь начались занятия «Школы грамотного потребителя». Это партийный проект «Единой России» по повышению коммунальной грамотности граждан.

«У жителей многоквартирных домов, согласно жилищному законодательству, есть широкий объем полномочий по управлению своим имуществом, участию в федеральных и краевых программах. Партийный проект „Единой России“ „Школа грамотного потребителя“ учит граждан, как эффективно использовать эти возможности и защищать свои права. А депутаты в рамках своих полномочий всегда готовы прийти на помощь в сложных случаях», — подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы (фракция «Единая Россия») Иван Огнев.

Иван Огнев. Фото: пресс-служба «Единой России»

Участие в первом занятии «Школы грамотного потребителя» приняли домкомы, старшие по подъездам, активисты в жилищной сфере. Они обсудили актуальные для Ленинского района вопросы — как включить свой двор в проект «Городская среда», как ускорить очередь по программе капремонта, как правильно принимать работы по ремонту и благоустройству в своем дворе.

«Школа грамотного потребителя дает очень нужные знания. Жилищное законодательство быстро меняется, и не всегда успеваешь за ним уследить. А здесь все нюансы разъяснили на практике, объяснили, как действовать в разных ситуациях. Думаю, при подготовке заявки на ремонт двора по программе „Комфортная городская среда“ мы обязательно ими воспользуемся. Спасибо „Единой России“ за такую заботу!» — отметила председатель совета дома по улице Кавалерийская, 1 Мария Поварова.

Общественная приемная «Единой России» открылась в Ленинском районе. Фото: пресс-служба «Единой России»

На базе приемной «Единой России» в Ленинском районе будут проходить обучающие семинары по коммунальной и правовой тематике. Здесь будут обсуждать, как войти в программы инициативного бюджетирования и городские проекты. Такие встречи нужны, чтобы обеспечить прямой диалог с жителями Ленинского района, который по праву славится своим коммунальным активом. Кстати, сегодня здесь вручили награды районным активистам — руководителю кружка «Непоседы» Научногородокского клубного объединения Марине Волотовой и руководителю коллектива команды по чирспорту «Экстрим» спортивной школы № 9 Ларисе Лопатиной. А удостоверение народного дружинника получил председатель Молодежного парламента Барнаула Николай Савинский.

«Ленинский район всегда был одним из лидеров общественной жизни города, здесь очень активные общественные, ветеранские, волонтерские объединения, народная дружина. И новая партийная приемная станет точкой сборки для инициативных горожан, волонтеров партии. Без преувеличения скажу — появление такого места в Ленинском районе назрело. Этот ответ партии на инициативы и чаяния горожан», — сообщил директор ДК г. Барнаула Роман Ильин.

Общественная приемная «Единой России» открылась в Ленинском районе. Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественная приемная «Единой России» в Ленинском районе находится по адресу: улица Юрина, 194а (бизнес-центр «Фаворит»). Она открыта по будням с 9.00 до 18.00.