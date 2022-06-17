Общественные центры «Единой России» работают во всех районах Барнаула

Ещё одно партийное пространство для разработки социально полезных инициатив накануне появилось в Железнодорожном районе города. В её открытии приняли участие победители предварительного голосования «Единой России» Михаил Звягинцев, Дмитрий Ильиных, Ашот Погосян, Марина Понкрашёва, Михаил Разливинский и Кристина Юстус.

Открытием пятой Общественной приёмной единороссы завершили выполнение задачи секретаря городского отделения «Единой России» Вячеслава Франка по созданию центров партийных активностей. За последний месяц такие центры открылись в Центральном, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах краевой столицы.

Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула. Фото: пресс-служба «Единой России» Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула. Фото: пресс-служба «Единой России» Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула. Фото: пресс-служба «Единой России» Вячеслав Франк и Вячеслав Перерядов. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Когда мы говорили о стратегии открытости, во время масштабного форума первичных отделений партии, то планировали открыть в каждом из районов города приёмные партии. Сегодня мы завершили этот этап, открыв пятую приёмную в Железнодорожном районе. Мы постарались их открыть именно в тех местах, которые были бы удобны барнаульцам. Задача приёмных — увеличение частоты общения именно с жителями города. Хотелось бы, чтобы наши центры партии работали не только на приём обращений граждан, но и на приём предложений и новых идей от граждан. Цель приёмных — стать точкой притяжения барнаульцев. Например, в Железнодорожном районе мы хотели бы видеть больше молодёжи. Для встреч и разработки полезных инициатив здесь есть не только кабинет приёма граждан, но и конференц-зал, — подчеркнул глава барнаульских единороссов Вячеслав Франк.

По мнению Вячеслава Франка, отличие районных приёмных — в скорости принятия решения и ответа.

Вячеслав Франк. Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественные центры партии начали работу только в мае, а уже сегодня стали настоящими точками притяжения горожан: здесь проводят лектории и мастер-классы, волонтёры партии обсуждают новые социальные проекты, депутаты «Единой России» всех уровней и партийные активисты осуществляют приёмы граждан.

— Открытием Общественной приёмной в Железнодорожном районе мы ещё раз доказываем, что «Единая Россия» выполняет все свои обещания. Надеюсь, что на базе Общественной приёмной Железнодорожного района будут и помогать барнаульцам, и вместе с барнаульцами создавать социально полезные инициативы. Сама, как городской депутат и активист партии, приложу к этому все усилия, — отметила Кристина Юстус.

Кристина Юстус. Фото: пресс-служба «Единой России»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов добавил, что депутаты-единороссы активно принимают участие в работе общественных приёмных.

— К нам уже поступают первые обращения. Лидером по количеству как вопросов, так и предложений от горожан, стала приёмная Центрального района. Я не сомневаюсь, что приёмные станут тем местом, где будет биться сердце партии. Как правильно сказал Вячеслав Франк, приёмные должны стать точкой притяжения барнаульцев, некой биржей идей, — считает Вячеслав Перерядов.

Вячеслав Перерядов. Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественные центры партии открыты по будням: с 9.00 до 18.00. Их адреса: