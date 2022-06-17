17 июня
﻿
Жизнь

Общественные центры «Единой России» работают во всех районах Барнаула

По инициативе секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка во всех пяти районах города открылись Общественные приёмные партии.

Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Ещё одно партийное пространство для разработки социально полезных инициатив накануне появилось в Железнодорожном районе города. В её открытии приняли участие победители предварительного голосования «Единой России» Михаил Звягинцев, Дмитрий Ильиных, Ашот Погосян, Марина Понкрашёва, Михаил Разливинский и Кристина Юстус.

Открытием пятой Общественной приёмной единороссы завершили выполнение задачи секретаря городского отделения «Единой России» Вячеслава Франка по созданию центров партийных активностей. За последний месяц такие центры открылись в Центральном, Октябрьском, Индустриальном и Ленинском районах краевой столицы.

Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Фото: пресс-служба «Единой России»
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Фото: пресс-служба «Единой России»
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Общественные приёмные «Единой России» открылись во всех районах Барнаула.
Фото: пресс-служба «Единой России»
Вячеслав Франк и Вячеслав Перерядов.
Вячеслав Франк и Вячеслав Перерядов.
Фото: пресс-служба «Единой России»

— Когда мы говорили о стратегии открытости, во время масштабного форума первичных отделений партии, то планировали открыть в каждом из районов города приёмные партии. Сегодня мы завершили этот этап, открыв пятую приёмную в Железнодорожном районе. Мы постарались их открыть именно в тех местах, которые были бы удобны барнаульцам. Задача приёмных — увеличение частоты общения именно с жителями города. Хотелось бы, чтобы наши центры партии работали не только на приём обращений граждан, но и на приём предложений и новых идей от граждан. Цель приёмных — стать точкой притяжения барнаульцев. Например, в Железнодорожном районе мы хотели бы видеть больше молодёжи. Для встреч и разработки полезных инициатив здесь есть не только кабинет приёма граждан, но и конференц-зал, — подчеркнул глава барнаульских единороссов Вячеслав Франк.

По мнению Вячеслава Франка, отличие районных приёмных — в скорости принятия решения и ответа.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественные центры партии начали работу только в мае, а уже сегодня стали настоящими точками притяжения горожан: здесь проводят лектории и мастер-классы, волонтёры партии обсуждают новые социальные проекты, депутаты «Единой России» всех уровней и партийные активисты осуществляют приёмы граждан.

— Открытием Общественной приёмной в Железнодорожном районе мы ещё раз доказываем, что «Единая Россия» выполняет все свои обещания. Надеюсь, что на базе Общественной приёмной Железнодорожного района будут и помогать барнаульцам, и вместе с барнаульцами создавать социально полезные инициативы. Сама, как городской депутат и активист партии, приложу к этому все усилия, — отметила Кристина Юстус.

Кристина Юстус.
Кристина Юстус.
Фото: пресс-служба «Единой России»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов добавил, что депутаты-единороссы активно принимают участие в работе общественных приёмных.

— К нам уже поступают первые обращения. Лидером по количеству как вопросов, так и предложений от горожан, стала приёмная Центрального района. Я не сомневаюсь, что приёмные станут тем местом, где будет биться сердце партии. Как правильно сказал Вячеслав Франк, приёмные должны стать точкой притяжения барнаульцев, некой биржей идей, — считает Вячеслав Перерядов.

Вячеслав Перерядов.
Вячеслав Перерядов.
Фото: пресс-служба «Единой России»

Общественные центры партии открыты по будням: с 9.00 до 18.00. Их адреса:

  • Железнодорожный район — гостиница «Барнаул» (вход с торца здания).
  • Индустриальный район — улица Георгиева, 12.
  • Октябрьский район — улица Союза республик, 34.
  • Ленинский район — улица Юрина, 194а.
  • Центральный район — проспект Социалистический, 63.
  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость