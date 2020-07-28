«Обстановка как в 90-е»: обвиненный в коррупции алтайский арбитражный судья заявлял, что ему угрожали

Судья алтайского арбитража Алексей Городов, который около 10 лет рассматривал сложные экономические споры и дела о банкротстве, получил первую взятку уже в первый год работы в этой должности. Такая версия сейчас у Следственного комитета России, возбудившего в отношении Городова уголовное дело. Сам судья с обвинениями не согласен. Подробности выяснил altapress.ru.

Как сообщалось ранее, 27 июля стало известно о возбуждении главой Следкома России Владимиром Бастрыкиным уголовного дела в отношении арбитражного судьи из Алтайского края Алексея Городова. В ведомстве Бастрыкина считают, что служитель Фемиды в период с 2010 по 2016 годы совершил несколько тяжких коррупционных преступлений.

Вечером 27 июля алтайское издание «Толк» сообщило о задержании Городова. В региональном управлении Следственного комитета эту информацию altapress.ru оперативно подтвердить или опровергнуть не смогли.

Коллегиальное возбуждение

О том, что у судьи Городова начались очень серьезные проблемы с правоохранительными органами, стало известно еще в начале 2020 года. С представлением о возбуждении в отношении него уголовного дела в Высшую квалификационную коллегию судей России (ВККС) вышел Следственный комитет РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. kremlin.ru

В марте 2020 года ВККС, соблюдая положенную процедуру привлечения судьи к уголовной ответственности, рассмотрела «вопрос Городова». По информации altapress.ru, на заседании судейской коллегии Павел Тен, следователь по особо важным делам СУ СКР по Алтайскому краю, доложил о шести имеющихся эпизодах взяточничества.

Журналисты издания Legal.Report, аккредитованного на такие мероприятия ВККС, сообщали, что Алексей Городов, на заседании присутствовал и «вину категорически не признал». Он назвал происходящее «оговором» за исполнение им должностных полномочий.

Там же Городов заявил, что обстановка в Алтайском крае «осталась на уровне 90-х годов, когда судье совершенно спокойно могут угрожать за его работу». По его словам, ему угрожали «лишением мантии» и «я в течение трех лет ждал этого».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

О сложившейся обстановке, заявил Городов на заседании ВККС, было известно лично председателю Арбитражного суда Алтайского края, который обещал предпринять необходимые действия, например, перевести судью на другую работу.

По информации altapress.ru Алексей Городов еще весной подал жалобу на решение ВККС, согласовавшей возбуждение уголовного дела. Видимо, с появлением этой апелляции и связан тот факт, что Следственный комитет РФ огласил факт возбуждения уголовного дела только 27 июля.

Внедорожник Prado со скидкой

Делом Городова теперь будут заниматься следователи регионального СУ СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Алтайскому краю.

На данный момент известно, что, по версии следствия, Городов еще в 2010 году потребовал от арбитражного управляющего Алексея Долгова, имеющего обширные связи в этом суде (на сегодня Долгов уже осужден к условному сроку и штрафу в 75 млн рублей — Прим. altapress.ru), оказать ему «услугу» в виде продажи престижного внедорожника Prado по заниженной стоимости.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

За это, считает следствие, Алексей Городов в дальнейшем издал судебный акт о введении процедуры наблюдения в отношении одной из компаний, а также оказывал общее покровительство в виде принятия «нужных» решений.

Кроме того, сообщает СУ СКР, судья в разное время с 2016 по 2017 год «получал через посредников денежные средства в размере от 500 тыс. до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц».

Известные все лица

Федеральное издание «Право.ру», ссылаясь на материалы Высшей квалификационной коллегии судей, сообщило, что первый эпизод со взяткой якобы связан с делом о банкротстве IT-компании «АСУ-Информ», арбитражным управляющим в котором выступал известный специалист Виктор Пицун.

Взятка. Анна Зайкова

Кроме того, в уголовном деле Алексея Городова фигурируют компания-банкрот «Планета детства», а также физические лица Андрей Саенко и некая дама по фамилии Воскресенская. Она, по версии следствия, передала судье одну из взяток за незаконное действие в рамках дела о банкротстве.

Добавим, что Алексей Городов — не первый судья Арбитражного суда Алтайского края, которого подозревают во взяточничестве при участии Алексея Долгова.

Так, в январе 2020 года судья Руслан Тэрри получил семь лет колонии строго режима и штраф в размере 30 млн рублей. В июле 2020 года судья Владислав Колесников был приговорен также к семи годам колонии и штрафу в 8 млн рублей. Вину он признал полностью.