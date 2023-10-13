Обстановка напряженная: затяжные геомагнитные бури экстремального класса обрушатся на россиян

Ожидаются тройная геомагнитная атака.
Так, с 15 по 17 октября мощность составит до 4 из 9 баллов; 20 октября — 6 баллов; 25–26 октября — около 5 баллов. Эта космическая погода опасна для самочувствия людей и может нанести немалый вред как здоровью человека. Иногда мощные солнечные возмущения сопровождаются рентгеновскими вспышками.
Штиль
С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.
Дыра
Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.
Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.
Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
Как защититься
Симптомы влияния геомагнитной бури:
- головная боль,
- резкие скачки артериального давления,
- головокружение,
- учащенное сердцебиение,
- затрудненное дыхание,
- нарушение сна,
- рассеянность, раздражительность, тревожность,
- усталость,
- боль в суставах, ломота в костях,
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Как защититься от магнитной бури:
- снизить физическую активность,
- чаще принимать контрастный душ,
- есть меньше вредной пищи,
- ограничить себя в употреблении алкоголя,
- пить больше воды,
- следить за своим эмоциональным состоянием.
Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.
Точная электроника
Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.