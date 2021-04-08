Обвиняемый в коррупции мэр Томска заявил о своей невиновности

Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, в суде не признал вину, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).

Кстати, пивзавод томского мэра в 2020 году показал рост прибыли — заработал 2,2 млрд рублей. При этом затраты на фонд оплаты труда снизились.

В четверг, 8 апреля, приступили к рассмотрению дела Кляйна — в Советском райсуде Томска.

«Свою вину я не признаю в полном объеме», — сказал градоначальник.

Его семье принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе мэру — 51,02%. Акции градоначальника находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн.

Самой супруге принадлежит 9,83% акций, еще по 10% принадлежат трем дочерям.

Ранее сообщали, что жена мэра Томска признала вину в «расцарапывании» полицейского. По версии следствия, она применила насилие в отношении правоохранителя во время обысков.