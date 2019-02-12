Один по цене двух: зачем из казны Алтая оплачивают похожие СМИ с одной редакцией

По данным сайта журнальныймир.рф, учредителем и того, и другого издания числится краевая научная библиотека имени В.Я. Шишкова, а председателем редакционного совета — министр культуры края Елена Безрукова.
«Культура Алтайского края» — это отраслевое издание, освещающее значимые события в сфере культуры, рассказывающее об интересных людях и явлениях в отрасли. Выпускается с марта 2011 года, выходит поквартально. «Алтай» — это толстый литературный журнал с многолетней историей, ведущей начало с 1947 года.
«В журнале „Алтай“ публикуют художественную прозу, публицистику и поэзию живущих и не живущих в Алтайском крае авторов, — говорит Елена Безрукова, отвечая на вопрос о различиях между изданиями. — У „Культуры Алтайского края“ другое направление. Там есть литературный компонент, но это лишь одна из сфер. Есть еще изобразительное искусство, театр, концертное дело и прочее. Мы можем там встретить поэтическую подборку или прозаический отрывок. Но задача журнала в другом».
По словам министра, «Культура Алтайского края» не поверхностно рассказывает о том, что происходит в культурной сфере в целом, причем не только на сегодняшний день, но и исторически.
«Можно сказать, авторы проводят некоторые гуманитарные „раскопки“, чтобы сообщить читателю о том, чего он не знал о своем регионе с точки зрения культуры», — говорит Елена Безрукова.
«Алтай» — литературный журнал со славной историей. Издания такого рода — важный сегмент и в какой-то степени показатель культуры региона. Это центр, вокруг которого вращается писательское сообщество региона. Открыв журнал, можно увидеть, кто и что пишет в крае и за его пределами. В нем можно опубликоваться, прежде чем претендовать на публикацию книг за государственный счет.
«Да, у изданий один главный редактор — Лариса Вигант — в профессионализме которого сомневаться не приходится», — говорит министр культуры и подчеркивает, что соединять два журнала нельзя ни в коем случае, иначе это нивелирует оба направления.
Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:
Подминать такого титана как «Алтай» и делать вместо него небольшую литературную рубрику в другом журнале — это неправильно. И «затолкать» «Культуру Алтайского края» в «Алтай» тоже не получится. Это значит, что мы четыре раза в год будем освещать культурную жизнь и ее исторический аспект всего на нескольких последних страничках литературного журнала. Это тоже не хорошо.