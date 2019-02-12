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12 февраля -19°C

Один по цене двух: зачем из казны Алтая оплачивают похожие СМИ с одной редакцией

В Алтайском крае под эгидой регионального министерства культуры издают два больших журнала — «Алтай» и «Культура Алтайского края». Фактически у них одна и та же редакция, и, на первый взгляд, одна тематика. В культурной сфере периодически возникает вопрос, зачем за государственный счет в без того бедном регионе выпускать дублирующие друг друга издания.

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

По данным сайта журнальныймир.рф, учредителем и того, и другого издания числится краевая научная библиотека имени В.Я. Шишкова, а председателем редакционного совета — министр культуры края Елена Безрукова.

«Культура Алтайского края» — это отраслевое издание, освещающее значимые события в сфере культуры, рассказывающее об интересных людях и явлениях в отрасли. Выпускается с марта 2011 года, выходит поквартально. «Алтай» — это толстый литературный журнал с многолетней историей, ведущей начало с 1947 года.

«В журнале „Алтай“ публикуют художественную прозу, публицистику и поэзию живущих и не живущих в Алтайском крае авторов, — говорит Елена Безрукова, отвечая на вопрос о различиях между изданиями. — У „Культуры Алтайского края“ другое направление. Там есть литературный компонент, но это лишь одна из сфер. Есть еще изобразительное искусство, театр, концертное дело и прочее. Мы можем там встретить поэтическую подборку или прозаический отрывок. Но задача журнала в другом».

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

По словам министра, «Культура Алтайского края» не поверхностно рассказывает о том, что происходит в культурной сфере в целом, причем не только на сегодняшний день, но и исторически.

«Можно сказать, авторы проводят некоторые гуманитарные „раскопки“, чтобы сообщить читателю о том, чего он не знал о своем регионе с точки зрения культуры», — говорит Елена Безрукова.

«Алтай» — литературный журнал со славной историей. Издания такого рода — важный сегмент и в какой-то степени показатель культуры региона. Это центр, вокруг которого вращается писательское сообщество региона. Открыв журнал, можно увидеть, кто и что пишет в крае и за его пределами. В нем можно опубликоваться, прежде чем претендовать на публикацию книг за государственный счет.

«Да, у изданий один главный редактор — Лариса Вигант — в профессионализме которого сомневаться не приходится», — говорит министр культуры и подчеркивает, что соединять два журнала нельзя ни в коем случае, иначе это нивелирует оба направления.

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:

Подминать такого титана как «Алтай» и делать вместо него небольшую литературную рубрику в другом журнале — это неправильно. И «затолкать» «Культуру Алтайского края» в «Алтай» тоже не получится. Это значит, что мы четыре раза в год будем освещать культурную жизнь и ее исторический аспект всего на нескольких последних страничках литературного журнала. Это тоже не хорошо.

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