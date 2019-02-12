Один по цене двух: зачем из казны Алтая оплачивают похожие СМИ с одной редакцией

В Алтайском крае под эгидой регионального министерства культуры издают два больших журнала — «Алтай» и «Культура Алтайского края». Фактически у них одна и та же редакция, и, на первый взгляд, одна тематика. В культурной сфере периодически возникает вопрос, зачем за государственный счет в без того бедном регионе выпускать дублирующие друг друга издания.

По данным сайта журнальныймир.рф, учредителем и того, и другого издания числится краевая научная библиотека имени В.Я. Шишкова, а председателем редакционного совета — министр культуры края Елена Безрукова.

«Культура Алтайского края» — это отраслевое издание, освещающее значимые события в сфере культуры, рассказывающее об интересных людях и явлениях в отрасли. Выпускается с марта 2011 года, выходит поквартально. «Алтай» — это толстый литературный журнал с многолетней историей, ведущей начало с 1947 года.

«В журнале „Алтай“ публикуют художественную прозу, публицистику и поэзию живущих и не живущих в Алтайском крае авторов, — говорит Елена Безрукова, отвечая на вопрос о различиях между изданиями. — У „Культуры Алтайского края“ другое направление. Там есть литературный компонент, но это лишь одна из сфер. Есть еще изобразительное искусство, театр, концертное дело и прочее. Мы можем там встретить поэтическую подборку или прозаический отрывок. Но задача журнала в другом».

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

По словам министра, «Культура Алтайского края» не поверхностно рассказывает о том, что происходит в культурной сфере в целом, причем не только на сегодняшний день, но и исторически.

«Можно сказать, авторы проводят некоторые гуманитарные „раскопки“, чтобы сообщить читателю о том, чего он не знал о своем регионе с точки зрения культуры», — говорит Елена Безрукова.

«Алтай» — литературный журнал со славной историей. Издания такого рода — важный сегмент и в какой-то степени показатель культуры региона. Это центр, вокруг которого вращается писательское сообщество региона. Открыв журнал, можно увидеть, кто и что пишет в крае и за его пределами. В нем можно опубликоваться, прежде чем претендовать на публикацию книг за государственный счет.

«Да, у изданий один главный редактор — Лариса Вигант — в профессионализме которого сомневаться не приходится», — говорит министр культуры и подчеркивает, что соединять два журнала нельзя ни в коем случае, иначе это нивелирует оба направления.

Фестиваль книги «Издано на Алтае». 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края: