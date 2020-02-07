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На Алтай возвращается легендарный чемпионат «Открой рот»

22 февраля в Барнауле пройдет чемпионат по чтению вслух без правил «Открой рот». Поучаствовать приглашаются все желающие, кому уже есть 18 лет.

Чемпионат "Открой рот".
Чемпионат "Открой рот".
vk.com/otkroyrot.

Правила конкурса просты — человек выходит на сцену и без подготовки читает подготовленные организаторами тексты. Жюри оценивают технику и артистизм чтения.

Победит тот, кто наберет больше всего баллов. Чемпионы региональных отборочных туров соберутся в Москве, где будет разыграно звание главного чтеца России.

Для будущего конкурса организаторы отобрали отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн».

«Открой рот» пройдёт 22 февраля в «Крепостном театре» (ул. Льва Толстого, 31), начало в 17:00. Обязательна предварительная регистрация участников на сайте biblioring.ru/join.

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