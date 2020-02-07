Куда сходить в Барнауле на выходных 8 и 9 февраля

Хищные птицы
…или «Потрясающая история Харли Квинн». Вряд ли кто-нибудь поспорит, что провальную картину «Отряд самоубийц» хоть как-то вытащила именно эта героиня и поэтому заслуженно получила отдельный фильм.
Милашка Харли в исполнении Марго Робби все-таки рассталась с Джокером. Но беда не приходит одна — ее вместе с другими супергероинями хочет убить коварный бизнесмен из Готэма (не Бэтмен, а Черная маска).
Но Харли Квинн не была бы самой собой, если бы не подготовила им ответную гадость.
Однажды… Тарантино
Документальный фильм о настоящей рок-звезде Голливуда Квентине Тарантино.
В современности, пожалуй, нет ни одного актера, который бы не мечтал у него сняться. Но так было не всегда.
О том, как им работалось с признанным гением, расскажут его друзья и актеры Сэмюэль Л. Джексон, Кристоф Вальц, Люси Лью, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот и многие другие.
Темные аллеи
Этот спектакль в театре драмы режиссер Максим Астафьев поставил по десяти рассказам Ивана Бунина.
«Генрих», «Кавказ», «Месть», «Визитные карточки», «Дурочка» — каждый из них рассказывает о взаимоотношениях мужчины и женщины, о ревности и измене, о высоких и низких поступках.
Бунинская атмосфера в преддверии самого романтичного праздника — как раз то, что необходимо всем влюбленным парам. Смотрим 9 февраля, начало в 17:30, цена билета — 150−500 рублей.
Синяя птица
Сказка народного театра Homo Artisticus от режиссера и студентки Щукинского училища Татьяны Стибуновой.
Дети дровосека Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы по повелению феи Берилюны. Но найти ее не так просто. Детям приходится побывать в неведомых для них местах, побороть свой страх, чтобы найти загадочную птицу.
Спектакль понравится как детям, так и взрослым. Смотрим 8 февраля в АлтГУ (пр. Социалистический, 68), начало в 18:00, вход — свободный.
Лука Джиордано
Гитарист, фронтмен, один из лучших исполнителей европейского блюза приедет в Барнаул, чтобы исполнить авторские песни и кавер на самые популярные композиции.
Слушаем и наслаждаемся приятным вечером 8 февраля в филармонии, начало в 18:00, цена билета — 350−650 рублей.
Лекция о Константине Маковском
Любимый художник императора Александра II, известный портретист петербургской знати — все это об авторе знаменитой картины «Дети, бегущие от грозы» Константине Маковском.
Сегодня большинство его работ хранятся в частных европейских коллекциях.
Что это был за художник, который открыл большому миру красоту русских девиц и добрых молодцев, узнаем 8 февраля в художественном музее. Начало в 14:00, цена билета — 30−60 рублей.
Материнство в дикой природе
Еще одно событие, наполненное любовью и нежностью.
Фотографии мам-зверей и их детенышей со всего мира собраны в музее «Город». Выставка состоит из работ фотографов Канады, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Эстонии, России.
Среди участников выставки есть обладатели самой значимой награды — «Фотограф года» по версии BBC. Цена билета — 100−200 рублей.