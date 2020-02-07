Куда сходить в Барнауле на выходных 8 и 9 февраля

Выходные в Барнауле, 8 и 9 февраля, обещают быть наполненными любовью во всех проявлениях — все-таки День святого Валентина не за горами. Можно будет посочувствовать Харли Квинн, расставшейся с Джокером, несчастным героям рассказов Бунина, а еще послушать блюз от выдающегося европейского исполнителя и лекцию о любимом художнике Александра II. Подробнее — в обзоре altapress.ru.

Хищные птицы

…или «Потрясающая история Харли Квинн». Вряд ли кто-нибудь поспорит, что провальную картину «Отряд самоубийц» хоть как-то вытащила именно эта героиня и поэтому заслуженно получила отдельный фильм.

Милашка Харли в исполнении Марго Робби все-таки рассталась с Джокером. Но беда не приходит одна — ее вместе с другими супергероинями хочет убить коварный бизнесмен из Готэма (не Бэтмен, а Черная маска).

Но Харли Квинн не была бы самой собой, если бы не подготовила им ответную гадость.

Однажды… Тарантино

Документальный фильм о настоящей рок-звезде Голливуда Квентине Тарантино.

В современности, пожалуй, нет ни одного актера, который бы не мечтал у него сняться. Но так было не всегда.

О том, как им работалось с признанным гением, расскажут его друзья и актеры Сэмюэль Л. Джексон, Кристоф Вальц, Люси Лью, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот и многие другие.

Темные аллеи

Этот спектакль в театре драмы режиссер Максим Астафьев поставил по десяти рассказам Ивана Бунина.

«Генрих», «Кавказ», «Месть», «Визитные карточки», «Дурочка» — каждый из них рассказывает о взаимоотношениях мужчины и женщины, о ревности и измене, о высоких и низких поступках.

Бунинская атмосфера в преддверии самого романтичного праздника — как раз то, что необходимо всем влюбленным парам. Смотрим 9 февраля, начало в 17:30, цена билета — 150−500 рублей.

Темные аллеи vk.com/altdrama

Синяя птица

Сказка народного театра Homo Artisticus от режиссера и студентки Щукинского училища Татьяны Стибуновой.

Дети дровосека Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы по повелению феи Берилюны. Но найти ее не так просто. Детям приходится побывать в неведомых для них местах, побороть свой страх, чтобы найти загадочную птицу.

Спектакль понравится как детям, так и взрослым. Смотрим 8 февраля в АлтГУ (пр. Социалистический, 68), начало в 18:00, вход — свободный.

Синяя птица Homo Artisticus

Лука Джиордано

Гитарист, фронтмен, один из лучших исполнителей европейского блюза приедет в Барнаул, чтобы исполнить авторские песни и кавер на самые популярные композиции.

Слушаем и наслаждаемся приятным вечером 8 февраля в филармонии, начало в 18:00, цена билета — 350−650 рублей.

Лекция о Константине Маковском

Любимый художник императора Александра II, известный портретист петербургской знати — все это об авторе знаменитой картины «Дети, бегущие от грозы» Константине Маковском.

Сегодня большинство его работ хранятся в частных европейских коллекциях.

Что это был за художник, который открыл большому миру красоту русских девиц и добрых молодцев, узнаем 8 февраля в художественном музее. Начало в 14:00, цена билета — 30−60 рублей.

Лекция в художественном музее ГХМАК

Материнство в дикой природе

Еще одно событие, наполненное любовью и нежностью.

Фотографии мам-зверей и их детенышей со всего мира собраны в музее «Город». Выставка состоит из работ фотографов Канады, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Эстонии, России.

Среди участников выставки есть обладатели самой значимой награды — «Фотограф года» по версии BBC. Цена билета — 100−200 рублей.

Материнство в дикой природе Музей «Город»