Одинокая утка, новый автобусный маршрут и пожар. Что произошло в Алтайском крае 4 ноября

- В Барнауле водитель сбил двух девочек подростков и скрылся. Известно, что со школьницами все в порядке.
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На барнаульском мосту начали разбирать временное разворотное кольцо и демонтировать опоры. При этом из-за работ с 4 ноября временно перестанут ходить трамвайные маршруты №1 и 4.
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Одинокую утку заметили в Барнауле. Жители отметили, что иногда утки могут до -20 градусов, если им есть чем питаться.
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В Алтайском крае уже 10 лет не могут достроить поликлинику. Строительство началось лишь в 2020 году.
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Жителей Барнаула предупреждают о безопасном поведении на воде. Вблизи водных объектов установили знаки «Переход (переезд) по льду запрещен».
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В барнаульской многоэтажке вспыхнул пожар на балконе второго этажа. При пожаре никто не пострадал.
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