Одинокая утка, новый автобусный маршрут и пожар. Что произошло в Алтайском крае 4 ноября

В Барнауле водитель сбил двух девочек подростков и скрылся. Известно, что со школьницами все в порядке.

На барнаульском мосту начали разбирать временное разворотное кольцо и демонтировать опоры. При этом из-за работ с 4 ноября временно перестанут ходить трамвайные маршруты №1 и 4.

Одинокую утку заметили в Барнауле. Жители отметили, что иногда утки могут до -20 градусов, если им есть чем питаться.

В Алтайском крае уже 10 лет не могут достроить поликлинику. Строительство началось лишь в 2020 году.

Жителей Барнаула предупреждают о безопасном поведении на воде. Вблизи водных объектов установили знаки «Переход (переезд) по льду запрещен».