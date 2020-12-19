Одна из епархий РПЦ показала первый православный «антивирус»

Презентацию 15 декабря провел глава епархиального Молодежного отдела протоиерей Артемий Литвинов.

Он уточнил, что Labarum правильнее называть расширением для браузера, однако в презентации и на сайте епархии его называют «антивирусом». Расширение пока доступно только для Mozilla, для Chrome его можно установись вручную. Литвинов заверил, что в разработчики создали расширения и для других браузеров и пока ждут их одобрения.

Labarum синхронизирован с мошеннической базой сайтов, основанной на данных Роскомнадзора и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Если пользователь попадает на такой сайт, то расширение его предупредит об этом.

Базу будут постоянно расширять, утверждает Литвинов. Для этого привлекут «веб-волонтеров», которые станут отлеживать появление мошеннических страниц и сообщать о них священнослужителям. Те будут связываться с епархией и уточнять, существует ли храм, от имени которого ведётся сайт, и действительно ли он собирает пожертвования.

Литвинов рассказал, что предложение создать «антивирус» поступило от епископа Выборгского и Приозерского Игнатия на фоне роста мошеннических сайтов.

Он добавил, что у церкви нет службы безопасности, как у крупных компаний, которая могла бы отслеживать появление таких сайтов, потому епархия сама разработала расширение для браузера — оно создано на деньги епархии и распространяется бесплатно.