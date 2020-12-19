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Жизнь

Одна из епархий РПЦ показала первый православный «антивирус»

«Православный антивирус» Labarum должен защитить пользователей от мошенников, которые под видом священнослужителей собирают пожертвования, горят сотрудники IT-направления отдела по делам молодежи Выборгской епархии, пишет TJournal.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Презентацию 15 декабря провел глава епархиального Молодежного отдела протоиерей Артемий Литвинов.

Он уточнил, что Labarum правильнее называть расширением для браузера, однако в презентации и на сайте епархии его называют «антивирусом». Расширение пока доступно только для Mozilla, для Chrome его можно установись вручную. Литвинов заверил, что в разработчики создали расширения и для других браузеров и пока ждут их одобрения.

Labarum синхронизирован с мошеннической базой сайтов, основанной на данных Роскомнадзора и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Если пользователь попадает на такой сайт, то расширение его предупредит об этом.

Базу будут постоянно расширять, утверждает Литвинов. Для этого привлекут «веб-волонтеров», которые станут отлеживать появление мошеннических страниц и сообщать о них священнослужителям. Те будут связываться с епархией и уточнять, существует ли храм, от имени которого ведётся сайт, и действительно ли он собирает пожертвования.

Литвинов рассказал, что предложение создать «антивирус» поступило от епископа Выборгского и Приозерского Игнатия на фоне роста мошеннических сайтов.

Он добавил, что у церкви нет службы безопасности, как у крупных компаний, которая могла бы отслеживать появление таких сайтов, потому епархия сама разработала расширение для браузера — оно создано на деньги епархии и распространяется бесплатно.

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