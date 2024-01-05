Огромные сосульки, ночные трамваи и "елочный" вопрос. Что произошло в Алтайском крае 5 января

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Барнаульцы предупредили об опасности хождения под крышами домов. Сейчас в городе много огромных сосулек и снега. Они могут обрушиться на землю в любую минуту.
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Стало известно, что в ночь с 6 на 7 января в Барнауле будут ходить трамваи. Транспорт будет ходить от Покровского кафедрального и Александро-Невского соборов.
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Барнаульцы уже начали выбрасывать елки. Однако 20 января в городе пройдет акция по сбору и переработке хвойных деревьев. Отслуживший символ Нового года можно будет отнести не на мусорку, а в один из пунктов приема.
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