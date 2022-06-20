Огромный трубный лазер запустили на заводе «Алтай-Тент»

Оптоволоконный лазер TL300−12 для резки металлических профилей и труб запущен в работу на производственной площадке компании «Алтай-Тент» в Барнауле. Изготовитель оборудования — китайская компания HSG LASER CO., LTD. Стоимость станка превысила 40 миллионов рублей.

«Мы выбрали лазер HSG из-за превосходного соотношения цена-качество. Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. Их просто отключили от программного обеспечения», — сообщил директор ООО «Алтай-Тент» Вадим Белов.

Лазер используют для резки металлических труб, которые затем становятся основой каркасно-тентовых ангаров. Станок состоит из трёх частей: зона лазерной резки, механизм подачи заготовки, механизм приёмки готового изделия. Общая длина TL300−12 составляет 24 метра, что, по оценкам специалистов «Алтай-Тент», является максимумом для трубных лазеров, работающих на территории Российской Федерации.

«Цель внедрения оборудования — автоматизация технологического процесса. HSG TL300−12 заменяет четыре ленточных пилы и четыре сверлильных станка. На лазере работают два человека: оператор резки и специалист подачи-приёмки металла. Особо отмечу, что высвободившихся сотрудников мы направили для решения других производственных задач, о сокращении штата речь не идёт», — подчеркнул Вадим Белов.

На HSG TL300−12 установлено «умное» программное обеспечение, которое автоматически распознаёт форму трубы. Аппарат сам подстраивается под тип сырья, а технология резки позволяет обрабатывать заготовку с «нулевым остатком».

«Так мы сокращаем отходы материала, экономим затраты и улучшаем качество. То есть максимально эффективно используем все имеющиеся ресурсы», — рассказал оператор лазерного станка Станислав Блохин.

Справка «Алтай-Тент» — ведущий производитель стальных тентовых конструкций: ледовых арен, футбольных манежей, складов, молочных и мясных ферм, зернохранилищ, павильонов для массовых мероприятий, ангаров для всех видов техники, куполов для туризма и глэмпинга. Компания основана в 2002 году и реализовала более 600 объектов в 44 регионах России и странах СНГ. HSG LASER CO., LTD — высокотехнологичное предприятие, занимающееся разработкой, производством и продажей лазерного оборудования с 2006 года. Лазеры компании установлены в 30 странах. Штаб-квартира HSG LASER находится в Фошане, городском округе провинции Гуандун КНР.

Компания «Алтай-Тент»

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* Самый большой в России трубный лазер (прим.) — по оценке компании