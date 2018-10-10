Охранники напряглись: Путин вышел к людям на улице в Минводах

9 октября президент РФ Владимир Путин подошел к жителям Минеральных Вод, собравшихся к его приезду. Главу государства встретили овациями, правда, вначале (перед совещанием) Путин лишь помахал собравшимся жителям рукой.

Уже вечером глава государства подошел к жителям города, чтобы поздороваться и пообщаться.

Будни антинародного режима: Путин пошел пообщаться с людьми после совещания в Минеральных водах pic.twitter.com/z2mP0p0uPl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 октября 2018 г.

Уже через несколько минут возле российского лидера собралась толпа людей — выкрикивали имя президента, фотографировали и жали ему руку.

Путин на улице в Минеральных водах: Подошел к стоявшим у администрации людям, через минуту вокруг была толпа pic.twitter.com/E29ycuayN4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 октября 2018 г.

Сначала об этом рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а позже в соцсетях появились и любительские видеозаписи произошедшего, пишет ura.ru.