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Жизнь

В Алтайском крае опровергли заявление Роспотребнадзора о низком охвате ковид-тестами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что охват тестированием на коронавирус остается ниже нормы только в Алтайском крае. Ее слова привел ТАСС.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

По данным Поповой, на прошедшей неделе показатель в Алтайском крае 267,4 на 100 тыс. населения при норме в 576,3.

Пресс-секретарь краевого правительства Дмитрий Негреев заявил, что в течение предыдущей недели охват постоянно увеличивался.

«24 января он составлял 326 на 100 тысяч населения. 30 января охват тестированием составлял 479. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395. Охват тестированием на 2 февраля — 546 на 100 тысяч населения», — сообщил он.

Ранее общественность изучила цены и доступность платных ПЦР-тестов в Алтайском крае.

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