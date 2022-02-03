В Алтайском крае опровергли заявление Роспотребнадзора о низком охвате ковид-тестами

По данным Поповой, на прошедшей неделе показатель в Алтайском крае 267,4 на 100 тыс. населения при норме в 576,3.
Пресс-секретарь краевого правительства Дмитрий Негреев заявил, что в течение предыдущей недели охват постоянно увеличивался.
«24 января он составлял 326 на 100 тысяч населения. 30 января охват тестированием составлял 479. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395. Охват тестированием на 2 февраля — 546 на 100 тысяч населения», — сообщил он.
Ранее общественность изучила цены и доступность платных ПЦР-тестов в Алтайском крае.