Океан в Волчихе, деньги на капремонт и грибной сезон. Что произошло на Алтае 18 апреля

◆ Дороги, пострадавшие от паводка в Алтайском крае, власти пообещали восстановить уже в этом сезоне. Деньги на это предусмотрели заранее.



Посмотрите, как выглядит трасса в Волчихинском районе — как морской залив.



◆ В Алтайском крае сильно не хватает средств, собранных на капремонт — хотя взносы за последний год повышали уже дважды. Всего за 10 лет было выполнено только 20% капремонтов. На эту тему высказался министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также Виктор Томенко.



◆ Два крупных пивзавода в Алтайском крае за год сильно потеряли в прибыли — а один спиртзавод, наконец, в плюсе. Тут выясняем, как дела у «Бочкарей», БПЗ и Иткульского.



◆ В Алтайском крае совсем скоро откроется грибной сезон. Когда собирать, что и, главное, где — рассказал опытный грибник Руслан Муравьев.



◆ Жители Алтайского края стали чаще искать работу. Интересуются в основном сельским хозяйством, добычей сырья и, что примечательно медициной.

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