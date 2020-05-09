Вынужденный режим самоизоляции, в котором сегодня существует вся страна, не помешал барнаульцам и жителям других населенных пунктов Алтайского края, отпраздновать 75-летие Великой Победы. В связи с пандемией коронавируса власти Алтайского края предлагают присоединиться к новым формам проведения праздничных мероприятий.

Региональная столица присоединилась к массовой акции «Окна памяти», в рамках которой жители Барнауламогли, не выходя из дома, почтить великий подвиг поколения победителей.

Еще до 9 мая в окнах квартир и домов в Алтайском крае можно было увидеть изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла. Так участники акции «Окна памяти» выразили свою благодарность тем, кто ковал победу и свободу для нынешних поколений.

Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова

Помимо фотографий героев войны люди разместили в окнах поздравления и рисунки, приуроченные ко Дню Победы. Кто-то помимо портрета своего ветерана написал даты сражений, в которых он принимал участие, а также важную информацию о жизни своего предка.

Для многих барнаульцев участие в акции стало настоящим семейным делом, которое объединило сразу несколько поколений — в украшении квартир принимали участие и самые старшие, и самые младшие.

В окнах множества домов можно было увидеть фотографии ветеранов, которые жители Барнаула ранее брали с собой для участия в «Бессмертном полку».

Таким образом, люди даже в режиме самоизоляции стали «однополчанами» и приняли участие в этой народной акции, несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса в привычном своем виде это мероприятие не проводится.

К слову, форма участия в акции «Окна памяти» оказалась разной. Кто-то украсил свои квартиры снимками героев в индивидуальном порядке, а кто-то объединился в целые группы, привлекая своих соседей и украшая подъезды многоквартирных домов.

Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова

Сама акция стартовала в Алтайском крае еще в первые дни мая и одними из первых ее участниками стали школьники.

«Окна Памяти» — удивительная акция, которая позволит объединить людей в великий для нас день. Мы не сможем выйти вместе на улицу, не сможем увидеть праздничное оформление города, но сможем оформить город сами. В этот раз 9 мая нам не собраться за большим праздничным столом, но искренние, творческие «Окна Памяти и Победы» объединят улицу, город и всю страну", — подчеркивают в Российском движении школьников, выступившем одним из организаторов акции.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса многие праздничные мероприятия по случаю Дня Победы обрели новый формат. Акция «Бессмертный полк» перешла в онлайн-режим. Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Флаги России» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят флаги и георгиевские ленты на своих балконах в знак солидарности. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.