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Жизнь

Олега «Шишкана» Медведева приговорили к пожизненному заключению

Против Медведева были выдвинуты обвинения по нескольким статьям, включая убийство, бандитизм, вымогательство, причинение вреда здоровью, организацию и участие в преступном сообществе, а также занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет Baza.

Вместе с Медведевым к пожизненному заключению приговорили трех его сообщников. Остальные фигуранты дела получили сроки до 23 лет лишения свободы.

Одним из самых тяжких преступлений, в которых обвиняли Медведева, было убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой, которая также была депутатом местного самоуправления, и трёх членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году, а спустя семь лет их тела были найдены в карьере.

Ранее стало известно, кто такой Олег Шишкан и как «вор в законе № 1» оказался под следствием.

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