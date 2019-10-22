Досье на «криминального генерала»: кто такой Олег Шишкан и как «вор в законе № 1» оказался под следствием

Олег Шишкан в преступном мире считается «вором в законе № 1». По данным следователей, он организовал преступную группировку, жертвой которой в 2012 стали гендиректор компании «Племзавод Раменское» и ее родственники, тела которых нашли в Подмосковье. Что известно о «криминального генерале» Шишкане и его преступлениях — в материале altapress.ru.

Медведев — новая фамилия «авторитетного» бизнесмена и вора в законе Олега Шишканова по прозвищу «Шишкан».

Шишканов родился 19 июля 1964 года в Раменском. В 1981 году участвовал в групповом изнасиловании, убийстве девушки и уничтожении ее трупа. На суде Шишканов взял всю вину на себя, так как ему по молодости грозили 10 лет колонии усиленного режима, а его подельникам — расстрел, пишет ura.ru.

«Позорная» статья не отразилась на Шишкане, в лагерях он стал авторитетом во многом благодаря покровительству вора Тараса Хурцилавы по кличке Дуру. Шишкан строго следовал воровским понятиям и в итоге дослужился до места смотрящего в ИТК № 11 в Пермском крае. В колонии подружился с ворами Худо Гасояном по кличке Худо Саратовский и будущим российским «боссом всех боссов» Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой.

В августе 2018 на сходке вожаков криминального мира Олега Шишкана выбрали главой преступного сообщества России, пишет «Росбалт». Место стало вакантным после того, как крупный срок — 9 лет и 10 месяцев тюрьмы — получил прежний «вор в законе № 1» Захарий Калашов — Шакро Молодой.

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

В июле 2019 спецназ ФСБ провел спецоперацию и задержал «вора в законе № 1» Олега Шишканова. «Братва» пыталась отбить своего босса, но ей это не удалось. Шишканова заключили под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Когда Шишканова задержали, некоторые российские звезды вступились за него. Народные артисты Лев Лещенко, Александр Серов, певица Любовь Успенская и депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев попросили Мосгорсуд заменить вору в законе Олегу Шишканову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

В конце сентября в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восемь его соучастников. По версии следствия, участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений — убийство в 2012 году гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех ее родственников за отказ передать земельные участки.