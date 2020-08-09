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Жизнь

Ольга Бузова появилась на публике вся в бриллиантах в важную для себя дату. Видео

Светская тигрица Ольга Бузова отметила годовщину своих отношений с блогером Давидом Манукяном. Ровно год назад они познакомились на съемках клипа «Лайкер», а теперь закатили по этому поводу богатую вечеринку, пишет «Блокнот».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Годовщину пара отмечала в Сочи, в пятизвезздочном отеле на Красной поляне.

Давид подарил своей даме сердца ювелирные украшения Cartier. Причем сразу два подарка — браслет из белого золота с бриллиантами стоимостью 2 млн 150 тысяч рублей и комплект серьги с кулоном.

Бузова тоже порадовала Даву, подарив ему драгоценный браслет с бриллиантами и знаком бесконечности.

Кроме этого, звездная пара покаталась на Bentley, романтично поужинала в шикарном ресторане и совершила вечерний променад по городу.

Напомним, Ольга Бузова недавно с успехом не выступила с сольным концертом в Яровом. Сначала он был анонсирован, но после вмешательства целого правительства Алтайского края был отменен.

Но Бузова и на этом успела поймать хайп. Она назвала себя законопослушным гражданином и записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко, в котором попросила всячески содействовать развитию такого чудного курортного места, как Яровое.

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