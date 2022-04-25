Он, она и проверки. Как жительница Барнаула пришла в налоговую работать, но еще и вышла замуж

Елена Шибанова, начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю, признается, что еще в школе мечтала быть бухгалтером. Но, как это часто бывает, все сложилось немн-о-о-о-го иначе. В 18 лет, еще студенткой, она робко постучалась в барнаульскую инспекцию. Там закрутилась не только профессиональная, но и личная жизнь. О том, как влюбиться в мужчину и декларации, воспитать профессионала в себе, а потом и в почти родных практикантах — наш материал.

«Цифровая» юность

С героиней мы говорим по телефону. И даже если бы я не знала о ее профессии, по голосу бы сразу угадала, что она работает с людьми. Каждый вопрос слушает внимательно, просит уточнений.

А потом держит интеллигентную паузу в несколько секунд. За ней часто следует сдержанный, но искренний смех и обстоятельный ответ.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Я, можно сказать, росла вместе с налоговой. Пришла в государственную инспекцию по Барнаулу в 1994 году, когда мне было 18 лет. Структура тогда только зарождалась, ей не было и трех лет. Меня взяли на скромную должность в отдел оперативного контроля за доходами граждан. Я вносила в базу данных информацию о проверках в торговых точках города.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Кому-то эти обязанности могут показаться скучными, особенно для юного специалиста, однако наша собеседница могла бы с этим поспорить.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

В те годы в каждом структурном подразделении инспекции было всего по одному компьютеру. Вышло так, что в моем «диковинной машиной» пользовалась только я. Это — еще одна причина восторга от своих обязанностей.

Впрочем, возрастные и трудовые различия между сотрудниками не нарушали, а, кажется, только укрепляли дружественную рабочую атмосферу. «Меня прекрасно приняли, всему обучили, рассказали. Не было даже намека на то, что я хуже, чем старшие коллеги», — рассказывает Елена.

Трудовую деятельность девушка совмещала с учебной — в начале карьеры была студенткой Алтайского экономического колледжа по направлению (никакой загадки) «Налоги и налогообложение».

Школа. Учеба. СС0.

Она стала одной из тех, кто получил профессиональный опыт раньше, чем диплом. За высшим образованием Шибанова пришла в аграрный университет, на кафедру финансов, бухучета и аудита.

Зарплатные проблемы и карьерный рост

На зарплату начинающий инспектор тоже не жаловалась.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

До 1996 года платили вовремя, причем деньги были неплохие. Но потом кризис в стране затронул и налоговую службу. Зарплата была несвоевременная или не полном размере. Но через три года все наладилось.

Деньги. Зарплата. pexels.com

В 1998 году героиня перешла в инспекцию Индустриального района Барнаула. Специфика работы в корне изменилась, настало время учиться взаимодействию с клиентами.

Как оказалось позже, таких перемен в профессиональной жизни будет еще много.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Тогда проходила перерегистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. До этого все они были на учете в администрациях районов, а потом перешли под наш контроль. Я вела прием и обрабатывала заявления. Также занималась оформлением контрольно-кассовой техники, регистрацией бланков строгой отчетности.

Елена Шибанова , начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю. Анна Зайкова.

Разобраться с новыми обязанностями и не испугаться нарастающей ответственности помогли наставники.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Помню, мы работали в паре с одним инспектором, моим старшим коллегой. Он мне все показывал, рассказывал. От заполнения документов до грамотного общения с людьми. Наряду с этим он был очень строгим учителем. Было понятно, что выполнять свою работу нужно качественно и в срок.

По словам эксперта, если проявлять себя с лучшей стороны, руководство структуры не оставит это незамеченным. И за стараниями последует плавный профессиональный рост.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

«Когда у сотрудника есть потенциал, начальство обязательно будет его развивать. Ведь везде нужны достойные кадры. Наверное, меня считали очень исполнительной», — женщина снова смеется, на этот раз в попытке спрятать стеснение.

Кругом люди

В своей карьере Елена выделяет должность главного государственного налогового инспектора в отделе работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14.

«Это очень уважаемый в структуре статус», — объясняет она. Но расти было куда. Так героиню назначили заместителем начальника в 2011 году, а в 2016 году — начальником.

Елена Шибанова , начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю. Анна Зайкова.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Поскольку развитие на службе происходило постепенно, увеличение ответственности тоже было поэтапным. Поэтому во время повышений я переживала не самый сильный стресс. Хотя он, безусловно, присутствовал. В частности, из-за того, что мне нужно было руководить людьми, ставить задачи, следить за их выполнением.

И в то же время никуда не исчезли клиенты. В том числе сложные.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Стрессоустойчивость я считаю одним из главных качеств специалиста по работе с налогоплательщиками. Пожалуй, вторым после исполнительности. Самое главное — помочь человеку решить его проблему, ведь он за этим и пришел. Нужно проявить понимание, показать, что тебе не все равно. Тогда даже конфликтный плательщик, как правило, меняет стратегию поведения. А искать решение в спокойной обстановке гораздо эффективнее. Но, разумеется, я пришла к такому выводу не сразу, а только с опытом.

Елена Шибанова , начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю. Анна Зайкова.

Специалист отмечает, что развить коммуникативные навыки помогают курсы повышения квалификации, на которых отдельные темы посвящены психологии, в частности, методам выхода из сложных ситуаций.

«Например, когда я вижу, что человек настроен агрессивно, я приглашаю его к себе в кабинет, и мы вместе разбираем ситуацию. Понятно, что для начала его важно выслушать, не перебивать. Это — одно из важнейших правил взаимодействия», — объясняет Елена Шибанова.

«Дети» и «родители»

Сейчас основные обязанности Елены заключаются в организации грамотной работы всего персонала в отделе. День начинается в 5:30 утра, в 8 нужно быть на месте. Иногда удается уйти вовремя — в 17 часов. Но зачастую долг требует задержаться до позднего вечера.

Студент. Образование. СС0.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Нужно, чтобы в операционном зале исправно функционировали все окна. Для этого я составляю квартальный план, график дежурств. Также контролирую подчиненных, просматриваю камеры. Кроме того, все документы, которые обрабатываются, тоже проверяю лично я.

Сейчас в штате отдела, которым руководит женщина, 33 человека. Многие сотрудники еще совсем юные — выпускники бакалавриата и студенты магистратуры.

Студенты. СС0.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

Глядя на них, конечно, вспоминаю себя. Называю ребят «мои детки». И, как любая «мать», не могу не сказать, что они очень способные и подают надежды. Молодые кадры ценны тем, что часто выдают нестандартные, но при этом эффективные варианты решения задач. Для адаптации в коллективе и обучения за молодыми специалистами закрепляют наставников. Через пару-тройку лет юные сотрудники отдела работы с налогоплательщиками получают хорошие базовые знания, а также опыт взаимодействия с клиентами. Затем переходят в более приоритетные структурные подразделения инспекции: отделы камеральных проверок, урегулирования задолженности и другие.

Елена Шибанова , начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю. Анна Зайкова.

Собеседница рассказывает, что прощаться с подопечными всегда очень грустно. «Ничего не сделаешь, молодежи нужен карьерный рост, а структуре — квалифицированные кадры», — говорит Елена.

«Он был старше ее»

Сложилась на рабочем месте и личная жизнь героини.

Елена Шибанова,

начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю:

С мужем Андреем мы познакомились как раз в 1994 году, когда я только пришла в барнаульскую инспекцию. Общаться начали не сразу, какое-то время присматривались друг к другу. Тем более он на восемь лет старше меня. В какой-то момент начали общаться, потом встречаться, но на работе никому не говорили. Не хотели огласки. Но нас все равно заметили.

Пара. Романтика. Разговор ССО

Затем на собеседницу снова нападает стеснение, но она быстро преодолевает эту волну и откровенничает:

— Знаете, мужчины постарше относятся к девушке более галантно и внимательно, чем ровесники. Он красиво ухаживал и был интересным собеседником.

— Шоколадки дарил? — не скрываю я любопытство.

— И их тоже, — отвечает со смехом.

Елена полагает, что понравилась супругу потому что «красивая и скромная». Через пять лет после кино и шоколадок Елена и Андрей поженились.

Свадьба. unsplash.com

Все еще интересно

Шибанова заключает, что за много лет труда в налоговой структуре ей не наскучили ни обязанности, ни строгая форма. Первые, считает Елена, необходимы для общества, а вторая настоящую красоту не прячет, а только подчеркивает.