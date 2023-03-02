2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Она, как лев!» На Камчатке на трассе заметили рысь, охотящуюся за зайцем

На трассе в Камчатском крае заметили большую рысь. Она охотилась за зайцем и не обращала внимания на проезжающие машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Рысь.
Рысь.
CC0

Семья туристов ехала на машине поздним вечером. Вдруг в свет фар попала большая кошка. Она охотилась за белым зайцем, который выскочил на дорогу.

Рысь не смутили проезжающие мимо машины и яркий свет фар. Она спокойно поймала зайца и утащила добычу.

«Она, как лев, такая!» — восхищенно воскликнули дети, ехавшие в машине.

Ранее Mash Siberia сообщала, что видео было снято в Алтайском крае. Однако позже «Инцидент Барнаул» уточнил, что рысь увидела на Камчатке.

Ранее в Алтайском крае рыбаки сняли на видео норку, которая пыталась украсть улов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость