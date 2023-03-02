«Она, как лев!» На Камчатке на трассе заметили рысь, охотящуюся за зайцем

Семья туристов ехала на машине поздним вечером. Вдруг в свет фар попала большая кошка. Она охотилась за белым зайцем, который выскочил на дорогу.
Рысь не смутили проезжающие мимо машины и яркий свет фар. Она спокойно поймала зайца и утащила добычу.
«Она, как лев, такая!» — восхищенно воскликнули дети, ехавшие в машине.
Ранее Mash Siberia сообщала, что видео было снято в Алтайском крае. Однако позже «Инцидент Барнаул» уточнил, что рысь увидела на Камчатке.
Ранее в Алтайском крае рыбаки сняли на видео норку, которая пыталась украсть улов.