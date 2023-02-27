К волонтерам попал еж, проснувшийся раньше времени. Он был крайне истощен. Об этом сообщает сообщество «Помощь диким животным, Барнаул».

Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула

Еж оказался здоровым, но крайне истощенным. Волонтеры объясняют, что он проснулся раньше времени, когда «его еда еще спит».

Несколько дней еж бродил по сугробам в поиске еды. Затем его подобрали неравнодушные люди и отнесли к ветеринарам.

«Еж подлежит откорму и возврату на место, как только установится подходящая погода», — сообщили волонтеры.

Ранее барнаульцы встретили в сугробах крота. Судя по фотографиям, крот и сам немного растерян своим внезапным выходом в свет: позволил человеку пойти близко.