27 февраля
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Жизнь

Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула

К волонтерам попал еж, проснувшийся раньше времени. Он был крайне истощен. Об этом сообщает сообщество «Помощь диким животным, Барнаул».

Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула
Голодного и замерзающего ежа спасли на улице Барнаула
Помощь диким животным, Барнаул

Еж оказался здоровым, но крайне истощенным. Волонтеры объясняют, что он проснулся раньше времени, когда «его еда еще спит».

Несколько дней еж бродил по сугробам в поиске еды. Затем его подобрали неравнодушные люди и отнесли к ветеринарам.

«Еж подлежит откорму и возврату на место, как только установится подходящая погода», — сообщили волонтеры.

Ранее барнаульцы встретили в сугробах крота. Судя по фотографиям, крот и сам немного растерян своим внезапным выходом в свет: позволил человеку пойти близко.

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