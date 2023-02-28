28 февраля
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Жизнь

Сколько снежных барсов насчитали на Алтае

Первый и самый сложный этап учета снежного барса в бассейне р. Аргут завершили, насчитав 20 ирбисов, сообщают в Сайлюнемском нацпарке.

Снежные барсы на Алтае.
Снежные барсы на Алтае.
instagram.com/saylyugemskiy_park

Аргут считают основным ареалом обитания ирбиса в России. И этот статус своей работой подтвердил нацпарк.

Научные сотрудники прошли 120 км высокогорных маршрутов, проверили 52 камеры фото и видео фиксации, проанализировали более 51 тыс. кадров. По их словам, полученные данные — самый большой источник информации о снежном барсе в стране.

Из 20 идентифицированных особей — три самки с выводками. Причем в двух выводках по три котенка, в третьем — два. Котятам уже больше года.

Также в нацпарке добавили про копытных животных. Этой зимой им пришлось нелегко из-за аномального обилия осадков — 40 см снега на некоторых участках.

Пожаловались и на медведей-хулиганов, которые снова уничтожили часть фотоловушек. Сотрудники парка радуются, что хотя бы карты памяти остались целы.

Ранее белый павлин Сахарок обновил оперение и хвастался новым нарядом в барнаульском зоопарке.

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