ООН назвала самую счастливую страну. Это не Россия

В лидеры вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.
Россия заняла 60-е место, что лучше прошлогоднего результата (73).
США находятся на 14-м месте.
Всего исследование охватило 149 государств.
Как измеряли счастье
Авторы анализировали ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, уровень и другие показатели.
Рейтинг публикуется с 2012 года.
Ранее барнаульцы измерили счастье в рублях, а Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья.