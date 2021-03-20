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Жизнь

ООН назвала самую счастливую страну. Это не Россия

Четвертый год подряд ООН признает Финляндию самой счастливой страной в мире. Она с заметным отрывом опередила другие государства, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирный доклад счастья-2021.

Финляндия.
Финляндия.
CC0

В лидеры вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Россия заняла 60-е место, что лучше прошлогоднего результата (73).

США находятся на 14-м месте.

Всего исследование охватило 149 государств.

Как измеряли счастье

Авторы анализировали ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, уровень и другие показатели.

Рейтинг публикуется с 2012 года.

Ранее барнаульцы измерили счастье в рублях, а Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья.

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