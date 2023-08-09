9 августа
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Жизнь

Опасный небоскреб-астероид стремительно несется к Земле. Точная дата и время

Потенциально опасный для Земли астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров стремительно приближается к Земле.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит почти 6,1 млн километров, указывает LIFE.

Астероид пролетит 23 августа в 11:18 мск.

Ранее сообщалось, что небоскреб-рекордсмен строили Джидде - экономической столице Саудовской Аравии. Высота 200-этажной башни составила ровно 1 км — как астероид, приближающийся к Земле.

Между тем россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25". В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

Известно, что кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.

Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.

Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.

А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км.

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