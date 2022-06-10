10 июня
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Жизнь

Оползень продолжает держать в страхе Шульгин Лог. Александру Терентьеву пришлось еще раз обращаться в краевую прокуратуру

На личном приеме к депутату Госдумы Александру Терентьеву обратились жители с. Шульгин Лог в Советском районе, зная, что он помогал соседям решать проблему с обрушением берега после паводка 2014 года, когда пострадавшим семьям выделили жилье, вместо обрушенного. Жители сообщают, что вопрос должен был решиться до 2021 года. «Но чуда не произошло, никто про нас не вспомнил ни в 2020, ни в 2021», — пишут заявители. По словам местных жителей, ситуация становится критичной.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

Александр Терентьев напомнил прокуратуре края об оползне в Шульгином Логу в своем депутатском запросе. Люди пишут, что обрушение продвигается стремительно. «Если год назад на месте участка стояли дома, то сейчас они обрушились, обрыв доходит до уличной дороги, грозя обвалом водопровода, столбов линии электропередач и самой дороги».

В ходе проверки, надзорными органами было установлено, что «в настоящее время вследствие размытия берега р. Катунь существует угроза обрушения СЕМИ жилых домов», — говорится в ответе прокуратуры. Расстояние от домов до берега составляет от 15 до 30 метров. Проверка подтвердила и наличие в зоне разрушения линий электропередачи и сети водоснабжения. Однако дом заявителя, обратившегося к депутату Госдумы — «в зону возможного обрушения не попадает».

Прокуратура объясняет, что в 2021 году планировалось разработка необходимой проектной документации «Инженерная защита от негативного влияния р. Катунь в районе с. Шульгин Лог Советского района Алтайского края», на указанные цели предусматривались денежные средства в размере 5 млн 185 тыс. рублей. Но отбор подрядной организации был инициирован муниципальным заказчиком только в ноябре прошлого года, еще и с нарушением федерального закона, регламентирующего госзакупки, в связи с чем торги были аннулированы антимонопольной службой.

В этой связи срок исполнения мероприятий по разработке проектной документации продлен на 2022 год. В настоящее время администрацией Советского района вновь организованы закупочные процедуры. Главе района, в связи с допущением такой ситуации, вынесено представление.

«Ситуацию в с. Шульгин Лог мы знаем не первый год. Она действительно чрезвычайная, поскольку под угрозой стихийного бедствия находятся уже несколько семей. Позиция чиновников местной администрации мне в корне непонятна — эти ошибки, о которых сегодня пишет прокуратура, могли стоить очень „дорого“ — речь идет о жизни людей, — возмущен Александр Терентьев. В 2019 году нам удалось выправить ситуацию, будем спасать селян».

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